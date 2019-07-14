Anna Hu成法國高訂公會首位華裔珠寶設計師 方國強推頂級可轉換式千萬珠寶

2019-07-14 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



法國高訂公會執行主席M. Pascal Morand先生（右），頒發法國高訂公會受邀會員證書予Anna Hu。圖／Anna Hu提供 分享 facebook

日前落幕的巴黎高級珠寶周，台籍珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu ）不只展出最新的頂級珠寶作品，更受到法國高級訂製公會認可，成為150年來首位華裔珠寶設計師會員。而從高級訂製服起家的方國強設計師，也在此時推出了千萬等級的高級珠寶系列，讓消費者大開眼界。

每年與巴黎高級訂製周同時舉辦的高級珠寶展，吸引世界各地重量級藏家共襄盛舉，但並非所有珠寶品牌都能擁有在巴黎高訂周展演最新作品的機會。除了必須通過法國高訂公會嚴格的規範認證之外，還需獲得巴黎芳登廣場中各家頂級珠寶品牌的一致認可，才能受邀加入公會並參展。而Anna Hu在今年成為了該公會成立150年來，第一位華裔珠寶設計師會員。而此次，她也展出了全新設計，一如既往的把音樂性融入珠寶創作中，其靈感來自俄羅斯鋼琴及指揮家拉赫曼尼諾夫的大提琴奏鳴曲，像是聖巴西爾音樂手鍊使用了白金、玫瑰金、烏金及各色彩寶來表達鮮豔明快的節奏。此外，還延續了自然風光的意象，創造了印象春蘭翡翠、海之頌海水藍寶耳環等作品。