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Anna Hu成法國高訂公會首位華裔珠寶設計師 方國強推頂級可轉換式千萬珠寶

2019-07-14 16:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

法國高訂公會執行主席M. Pascal Morand先生（右），頒發法國高訂公會...
法國高訂公會執行主席M. Pascal Morand先生（右），頒發法國高訂公會受邀會員證書予Anna Hu。圖／Anna Hu提供
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日前落幕的巴黎高級珠寶周，台籍珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu ）不只展出最新的頂級珠寶作品，更受到法國高級訂製公會認可，成為150年來首位華裔珠寶設計師會員。而從高級訂製服起家的方國強設計師，也在此時推出了千萬等級的高級珠寶系列，讓消費者大開眼界。

每年與巴黎高級訂製周同時舉辦的高級珠寶展，吸引世界各地重量級藏家共襄盛舉，但並非所有珠寶品牌都能擁有在巴黎高訂周展演最新作品的機會。除了必須通過法國高訂公會嚴格的規範認證之外，還需獲得巴黎芳登廣場中各家頂級珠寶品牌的一致認可，才能受邀加入公會並參展。而Anna Hu在今年成為了該公會成立150年來，第一位華裔珠寶設計師會員。而此次，她也展出了全新設計，一如既往的把音樂性融入珠寶創作中，其靈感來自俄羅斯鋼琴及指揮家拉赫曼尼諾夫的大提琴奏鳴曲，像是聖巴西爾音樂手鍊使用了白金、玫瑰金、烏金及各色彩寶來表達鮮豔明快的節奏。此外，還延續了自然風光的意象，創造了印象春蘭翡翠、海之頌海水藍寶耳環等作品。

而曾於高級訂製坊工作的設計師方國強也在歷經三年後，推出可轉換式高級珠寶，以孔雀是「鳳凰」的化身的傳說為概念，將稀有的大克拉翠綠色綠碧璽幻化為珍稀的綠孔雀。圍繞著主石的金翠眼圈，採用了錳鋁榴石及黃寶石點綴，為作品帶來花開富貴及吉祥如意雙意涵，尾屏根根生動靈巧的羽飾則是沙弗萊石漸層鋪疊而成，可拆解成頸飾及胸針。

Anna Hu印象春蘭翡翠戒指，以翡翠為主石，搭配黃鑽、梨型切工、玫瑰式及圓形明...
Anna Hu印象春蘭翡翠戒指，以翡翠為主石，搭配黃鑽、梨型切工、玫瑰式及圓形明亮式切工白鑽鑲嵌而成。圖／Anna Hu提供
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Anna Hu聖巴西爾音樂手環，以黃鑽、帕拉伊巴碧璽、翠榴石、彩色剛玉、鉻碧璽、...
Anna Hu聖巴西爾音樂手環，以黃鑽、帕拉伊巴碧璽、翠榴石、彩色剛玉、鉻碧璽、荷蘭石、藍寶、紅寶、薩弗萊石、橢圓形、馬眼形、玫瑰式及圓形明亮式切工白鑽鑲工而成。圖／Anna Hu提供
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方國強歷時三年，打造出可轉換式綠孔雀頂級珠寶，使用翠綠色綠碧璽、錳鋁榴石、黃寶石...
方國強歷時三年，打造出可轉換式綠孔雀頂級珠寶，使用翠綠色綠碧璽、錳鋁榴石、黃寶石和沙弗萊石漸層鋪疊而成。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
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Anna Hu海之頌海水藍寶耳環，以兩顆海水藍寶為主石，搭配彩色剛玉、黃鑽、玫瑰...
Anna Hu海之頌海水藍寶耳環，以兩顆海水藍寶為主石，搭配彩色剛玉、黃鑽、玫瑰式及圓形明亮式切工白鑽鑲嵌而成。圖／Anna Hu提供
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