揪姐妹喝夢幻下午茶還能救大象 香緹卡做公益、雅頓越吃越美麗

2019-07-14 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



夏日午後，懶懶的嗎？那就揪姐妹一起去喝下午茶吧！一起來品嘗極致夢幻的下午茶點，保養品牌香緹卡（Chantecaille)）、伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）分別推出聯名限定下午茶，可以做公益，還能越吃越美麗，都有限定時間，想要品嘗，得要快約姐妹囉！

香緹卡這回再度攜手文華東方酒店，在青隅推出「絢爛夏花」下午茶，以印度經典的灑紅節為主題，融入香緹卡呼籲保育亞洲象的概念，推出包括「紅顏悅色」、「洛神醋栗」、「艷夏澄光」、「馬薩拉」、「花漾年華」等下午茶點，全以鮮豔顏色、帶點印度風情且酸甜可口為主。

小甜點中，都能品嘗出一絲異國風情，譬如經典馬卡龍中，夾有印度馬薩拉香料茶製成的甘納許，還有印度風情的鹹點，如咖哩雞肉三明治。另外也在文華餅房本館、ATT 4 Recharge推出「絢爛夏花」聯名蛋糕，5吋售價1,350元。

香緹卡也宣布，這回文華東方酒店，也將捐出下午茶饗宴5%收入給亞洲象保護組織「Elephant Family」，吃下午茶還能幫助亞洲象。即日起至8月18日前可品嘗，每人1,350元＋10%，另外贈送價值1,900元的香緹卡經典贈禮。

雅頓這回與位於北市大安路上的山蘭居，共同推出「橘色奇蹟 煥采淨化」聯名下午茶，以雅頓抗老熱賣品「艾地苯」為發想，艾地苯是橘色粉末，容易被肌膚吸收，可以抵禦環境傷害，從艾地苯高效橙燦精華、艾地苯全能智慧防禦乳SPF50 PA++++到艾地苯煥采新生安甁，皆是熱賣品。