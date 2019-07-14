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沒去過RICHARD MILLE尚蒂伊車展 別說你懂法國上流社會日常

2019-07-14 15:52聯合報 記者曾智緯╱即時報導

每年在6月的最後一周，車迷們都引頸期盼著RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展（Chantilly Arts & Elegance RICHARD MILLE）的到來。這是一場有別於其他車展的盛會，簡而言之，它集結了骨董車、現代超跑，以及藝術、時尚和馬術運動展演，讓與會的人親身感受，法國上流社會的日常。

今年來到第5屆的RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，有超過18,000的賓客參加，其中多數都是Richard Mille先生的好友，以及包括了品牌摯友的好萊塢女星瑪格羅比、滑雪冠軍Alexis Pinturault和牙買加短跑名將Yohan Blake都是受邀的名人之一。雖然名為車展，但RICHARD MILLE為了要展現法國人的優雅風範，先在6月29日於鄰近Chantilly城堡的Mortefontaine賽道，舉辦了超跑拉力賽（Supercar Rally）。品牌合作夥伴麥拉倫（McLaren）也沒有缺席，提供了全新720S Spider敞篷超跑，讓參賽者試駕，堪稱是全球最頂級的超跑大賽。

不僅如此，麥拉倫還在收藏家拉力賽（Rallye des Collectionneurs）展出了的McLaren P1 GTR和720s車型，同時與會的貴賓還能看到法拉利的LaFerrari、Enzo和288 GTO系列，以及保時捷918和賓士SLR系列等罕見車款，絕對會讓車迷大呼過癮。而在同一日，馬術冠軍Jessica von Bredow-Werndl還為在場的500名賓客獻上了一場盛裝舞步表演，為隨後開始的慶祝晚宴暖身。

而到了正式活動的6月30日，由Le Nôtre設計的草坪上，風雅巡展（Concours d’Elegance）正式登場，賓客們能欣賞歷史上最出色的汽車設計。此次彙聚了16個汽車品牌、40個俱樂部和710輛全球最炫酷的經典車型，風雅巡展中的每一款概念車型都會分別體現出某一時尚設計師的風格。而且以結合走秀的方式呈現，讓人更能感受到車展要凸顯優雅與時尚的精神。

RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，除了展示不同的經典或新穎車款之外，在電影「回到未來」裡現身的那輛DeLorean汽車，展現了此次活動中的未來主義色彩和文藝復興理念。此外，在如同園遊會的活動中，還能體驗法國最地道的各式傳統活動，或是前往尚蒂伊孔代美術博物館（Musée Condé）欣賞史上首個的「裸體蒙娜麗莎」展覽，甚至還可以參加邦瀚斯拍賣行舉辦的經典車競拍，深刻的感受法式生活藝術的薰陶。

Richard Mille先生（左一）與好友，一同參與RICHARD MILLE...
Richard Mille先生（左一）與好友，一同參與RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展晚宴。圖／RICHARD MILLE提供
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RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」車展，合作夥伴McLaren還展出...
RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」車展，合作夥伴McLaren還展出了售價超過7,000萬，罕見的Speedtail超跑。圖／RICHARD MILLE提供
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於RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」車展前夕，麥拉倫提供了全新720...
於RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」車展前夕，麥拉倫提供了全新720S Spider敞篷超跑，讓參賽者試駕。圖／RICHARD MILLE提供
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除了展示新穎和罕見車款之外，RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」車展的...
除了展示新穎和罕見車款之外，RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」車展的另一重點是還能看到各時期的經典車型。圖／RICHARD MILLE提供
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不同於其他國際車展，RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，結合...
不同於其他國際車展，RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，結合時尚走秀的方式，凸顯了其特別之處。圖／RICHARD MILLE提供
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馬術冠軍Jessica von Bredow-Werndl還為在場的500名賓客...
馬術冠軍Jessica von Bredow-Werndl還為在場的500名賓客獻上了一場盛裝舞步表演。圖／RICHARD MILLE提供
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車展法國
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