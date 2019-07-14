穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型

2019-07-14 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



亮片是今年很受歡迎的設計元素之一，閃閃發光的高調風格，除了宴會、派對等場合之外，只要選對搭配單品，日常造型也可以配出搶眼又不突兀的效果。

亮片愛好者Anthony Vaccarello，今年秋冬為Saint Laurent打造了多款亮片裝，其中黑色深V剪裁的雙口袋西裝洋裝用色低調但不失華麗，廣受女星歡迎，包括超模Anja Rubik、人氣女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）都曾穿過這件亮片西裝洋裝出席活動，兩人同樣都以秀上同款波卡圓點絲襪搭繫帶高跟鞋，性感霸氣。而義大利時尚部落客Chiara Ferragni，則是穿上Alberta Ferretti的銀色亮片連身褲裝，俐落火辣又前衛。