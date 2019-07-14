穿「超低胸」亮片裝 正妹部落客火辣比拚夏于喬「人魚」造型
亮片是今年很受歡迎的設計元素之一，閃閃發光的高調風格，除了宴會、派對等場合之外，只要選對搭配單品，日常造型也可以配出搶眼又不突兀的效果。
亮片愛好者Anthony Vaccarello，今年秋冬為Saint Laurent打造了多款亮片裝，其中黑色深V剪裁的雙口袋西裝洋裝用色低調但不失華麗，廣受女星歡迎，包括超模Anja Rubik、人氣女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）都曾穿過這件亮片西裝洋裝出席活動，兩人同樣都以秀上同款波卡圓點絲襪搭繫帶高跟鞋，性感霸氣。而義大利時尚部落客Chiara Ferragni，則是穿上Alberta Ferretti的銀色亮片連身褲裝，俐落火辣又前衛。
泰勒絲日前上街時穿了粉紅色西裝搭同色襯衫，巧妙配上IRO的香檳金亮片短褲、花朵裝飾粗跟高跟鞋，以柔和色調的上身和鄉村感的鞋款平衡亮片的銳利度。而台灣女星夏于喬則是在主演的電影《灼人秘密》於台北電影節開幕首映活動上，選穿LinLi Boutique獨家引進的Allen Schwartz的低胸亮片連身裙，全手工縫製的金黃亮片布滿長裙，搭配上身簡約的白色布料，不過度隆重卻也保留優雅貴氣，讓喬喬看起來就像行走在路上的美人魚般，非常夢幻迷人。
留言