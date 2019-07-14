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宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24聯合報 記者曾智緯╱即時報導

上月韓國銀幕夫妻檔宋仲基、宋慧喬宣布閃離，震驚整個亞洲影視圈，而且「喬妹」宋慧喬離婚後，都只出席代言品牌活動。日前她就現身摩納哥參加Chaumet in Majesty皇室情緣珍寶藝術展，與剛擔任品牌大使的「花木蘭」劉亦菲、日本女星本田翼和影后娜塔莉波曼，同場比美。

剛失婚的宋慧喬被指出席保養品牌活動時，神情恍惚像是還沒有出情傷的陰影，不過當她現身Chaumet活動時，則是一改過去的甜美形象，難得頂著性感煙燻妝，以一襲海軍藍短洋裝，搭配Josephine Aigrette Imperiale系列藍寶石與鑽石耳環、戒指，凸顯出俏麗感。看得出「喬妹」正努力的回到過往風采，和同場頭戴冠冕本田翼或是配戴著Soir de Fête 18K白金項鍊的娜塔莉波曼相比，有著截然不同的魅力。

而活動的另一焦點，就是初任品牌大使的「神仙姐姐」劉亦菲，在造訪品牌工坊時搭配Chaumet耳環及戒指，並襯著摩納哥的美景拍攝多禎的時尚大片。為了呼應Chaumet in Majesty皇室情緣珍寶藝術展的主題，於活動晚宴時，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aigrette Impériale系列項鍊、Joséphine Éclat Floral耳環以及Soir de Fête黃鑽戒指。劉亦菲整個人彷彿就像就是中世紀畫作中走出的公主，於是照片一出，網友就回應「我們的花木蘭！我們的中國公主！令人嘆為觀止的美麗！」。

品牌發展歷史與歐洲皇室息息相關的高級珠寶品牌Chaumet特意選在摩納哥，舉辦了Chaumet in Majesty皇室情緣珍寶藝術展，呈現包括象徵無上權威的冠冕在內的250件的皇室珠寶作品。即日至8月28日於摩納哥Grimaldi Forum會議中心的展覽，是品牌向15間博物館及40位私人收藏家借來、擁有深厚歷史價值的寶石和珠寶。而且特別的是有著摩納哥王子殿下Albert二世的支持而得以實現，他與丹麥女王Margrethe II更慷慨地借出自己的私人典藏供展出，讓大眾能一窺神秘的皇室珠寶歷史。

呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aig...
呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aigrette Impériale系列項鍊、Joséphine Éclat Floral耳環以及Soir de Fête黃鑽戒指。圖／摘自微博
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呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aig...
呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aigrette Impériale系列項鍊、Joséphine Éclat Floral耳環以及Soir de Fête黃鑽戒指。圖／摘自微博
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呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aig...
呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aigrette Impériale系列項鍊、Joséphine Éclat Floral耳環以及Soir de Fête黃鑽戒指。圖／摘自微博
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宋慧喬現身摩納哥以一襲海軍藍短洋裝，搭配Josephine Aigrette I...
宋慧喬現身摩納哥以一襲海軍藍短洋裝，搭配Josephine Aigrette Imperiale系列藍寶石與鑽石耳環、戒指，凸顯出俏麗感。圖／摘自instagram
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野玫瑰冠冕約製於1922年，使用鉑金、鑽石、珍珠製成，私人藏品。圖／Chaume...
野玫瑰冠冕約製於1922年，使用鉑金、鑽石、珍珠製成，私人藏品。圖／Chaumet提供
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金鐘花冠冕（又名「波旁·帕爾瑪」冠冕），屬於波旁帕爾瑪的Hedwige公主所擁有...
金鐘花冠冕（又名「波旁·帕爾瑪」冠冕），屬於波旁帕爾瑪的Hedwige公主所擁有，1919年製成。圖／Chaumet提供
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日本女星本田翼以水藍色禮服，搭配Chaumet鑽石冠冕與項鍊，現身皇室情緣珍寶藝...
日本女星本田翼以水藍色禮服，搭配Chaumet鑽石冠冕與項鍊，現身皇室情緣珍寶藝術展。圖／Chaumet提供
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「神仙姐姐」劉亦菲，在造訪品牌工坊時搭配Chaumet耳環及戒指，並襯著摩納哥的...
「神仙姐姐」劉亦菲，在造訪品牌工坊時搭配Chaumet耳環及戒指，並襯著摩納哥的美景拍攝時尚大片。圖／摘自微博
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呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aig...
呼應展覽主題，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aigrette Impériale系列項鍊、Joséphine Éclat Floral耳環以及Soir de Fête黃鑽戒指。圖／摘自微博
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影后娜塔莉波曼配戴著Soir de Fête 18K白金項鍊，力挺Chaumet...
影后娜塔莉波曼配戴著Soir de Fête 18K白金項鍊，力挺Chaumet in Majesty皇室情緣珍寶藝術展。圖／Chaumet提供
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宋慧喬現身摩納哥以一襲海軍藍短洋裝，搭配Josephine Aigrette I...
宋慧喬現身摩納哥以一襲海軍藍短洋裝，搭配Josephine Aigrette Imperiale系列藍寶石與鑽石耳環、戒指，凸顯出俏麗感。圖／摘自instagram
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「神仙姐姐」劉亦菲，在造訪品牌工坊時搭配Chaumet耳環及戒指，並襯著摩納哥的...
「神仙姐姐」劉亦菲，在造訪品牌工坊時搭配Chaumet耳環及戒指，並襯著摩納哥的美景拍攝時尚大片。圖／摘自微博
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