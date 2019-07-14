宋慧喬撇情傷頂煙燻妝挺Chaumet珠寶展 比美「花木蘭」劉亦菲公主造型

2019-07-14 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



上月韓國銀幕夫妻檔宋仲基、宋慧喬宣布閃離，震驚整個亞洲影視圈，而且「喬妹」宋慧喬離婚後，都只出席代言品牌活動。日前她就現身摩納哥參加Chaumet in Majesty皇室情緣珍寶藝術展，與剛擔任品牌大使的「花木蘭」劉亦菲、日本女星本田翼和影后娜塔莉波曼，同場比美。

剛失婚的宋慧喬被指出席保養品牌活動時，神情恍惚像是還沒有出情傷的陰影，不過當她現身Chaumet活動時，則是一改過去的甜美形象，難得頂著性感煙燻妝，以一襲海軍藍短洋裝，搭配Josephine Aigrette Imperiale系列藍寶石與鑽石耳環、戒指，凸顯出俏麗感。看得出「喬妹」正努力的回到過往風采，和同場頭戴冠冕本田翼或是配戴著Soir de Fête 18K白金項鍊的娜塔莉波曼相比，有著截然不同的魅力。

而活動的另一焦點，就是初任品牌大使的「神仙姐姐」劉亦菲，在造訪品牌工坊時搭配Chaumet耳環及戒指，並襯著摩納哥的美景拍攝多禎的時尚大片。為了呼應Chaumet in Majesty皇室情緣珍寶藝術展的主題，於活動晚宴時，劉亦菲還換上酒紅色絲絨復古禮服，並配戴了Joséphine Aigrette Impériale系列項鍊、Joséphine Éclat Floral耳環以及Soir de Fête黃鑽戒指。劉亦菲整個人彷彿就像就是中世紀畫作中走出的公主，於是照片一出，網友就回應「我們的花木蘭！我們的中國公主！令人嘆為觀止的美麗！」。