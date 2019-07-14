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秋天指彩必塗黑、白色　香奈兒彩妝引領黑白風，唇彩也帶低調質感

2019-07-14 13:43聯合報 記者劉小川╱即時報導

黑色與白色，是最能代表香奈兒女士的顏色，因此也成為香奈兒秋季彩妝的靈感來源，但設計師露西婭皮卡要怎麼把黑、白色，運用在唇彩、指彩上呢？低調卻極具質感的色彩風格，成就了香奈兒秋季唇妝的絕美色彩，指彩則是徹底呈現出純黑與極白。

秋季彩妝，不能忽略是點綴式的彩妝重點－「唇彩」。像是黑色與白色，不起眼即是關鍵，讓低調奢華再現秋冬。

全新黑白系列彩妝推出香奈兒COCO水晶糖光透唇釉 #814清澈、#816微醺，皆為限量顏色，像是襯托著日夜般的晶瑩透亮感。

香奈兒超炫耀的柔霧唇釉重新解讀自我風格，像是深山中的濃霧，帶著若隱若現的神秘感，#974杏桃、#978無花果兩款新唇釉，帶著輕盈，好塗抹的質地，讓唇妝不厚重，更顯自然。

香奈兒超炫耀的極致絲絨唇膏，讓色彩帶了點暗色系，彷彿深夜的花園景色，以 #128甜釀蜜餞、#130酒漬櫻桃，兩色非常令人陶醉，像是玫瑰花蕾般的鮮嫩欲滴，再配上紅酒漬櫻桃，讓整座花園色彩，最搶眼的就是迷醉的雙唇。

在秋季彩妝中，不能忽略是指彩，這次的主題「黑」、「白」，最能體現在指甲油上。#713極黑、#711純白，是少有的極端色系，卻帶著飽和感。上指甲油時，感受指彩濃郁的質地，讓使用時可能不需要多層疊擦也有飽滿色彩。

香奈兒時尚恆彩指甲油#711純白、#713 極黑13ml ／售價880元。 記者...
香奈兒時尚恆彩指甲油#711純白、#713 極黑13ml ／售價880元。 記者劉小川／攝影
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香奈兒超炫耀的柔霧唇釉#974杏桃、#978無花果9ml／1,280元。圖／香奈...
香奈兒超炫耀的柔霧唇釉#974杏桃、#978無花果9ml／1,280元。圖／香奈兒提供
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帶著香奈兒女士記憶，新上市秋冬黑白彩妝系列，設計與建築，讓香奈兒的靈魂，更注入在...
帶著香奈兒女士記憶，新上市秋冬黑白彩妝系列，設計與建築，讓香奈兒的靈魂，更注入在每個人的心中。記者劉小川／攝影
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香奈兒COCO水晶糖光透唇釉#814清澈、#816微醺5.5g ／1,150元。...
香奈兒COCO水晶糖光透唇釉#814清澈、#816微醺5.5g ／1,150元。圖／香奈兒提供
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