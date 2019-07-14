上半年水果出口值抵去年一整年 陳吉仲：不是政治訂單

2019-07-14 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年上半年水果出口42.3億元，比去年一整年40.2億元高，農委會主委陳吉仲今天在臉書上說，這些都是在國際市場正常貿易下的成績，「並非所謂的政治訂單」，追求並樂見台灣和美國、中國等世界各國對等而穩定的農產貿易發展。

另外，今年上半年農產品出口值853億元、數量116萬公噸，比去年同期增加6.5%和11.3%，其中出口至中國占二成多，日本、美國等其他國家超過75%。陳吉仲表示，今年上半年台灣農產出口量值創新高，照理來說應該是件舉國歡慶的事，是全國農民、通路業者、貿易商和所有農業部門共同打拚的成果，「但不知為何這兩天卻有一些政治人物陸續出來酸言酸語？」

根據農委會統計，上半年農產品出口值853億，輸出至中國的成長率為15%，和紐西蘭15%、美國14%、新加坡14%接近，但台灣農產品出口至沙烏地阿拉伯成長率為33%、菲律賓21%、馬來西亞21%、澳洲20%，成長幅度更甚於中國。

農委會表示，今年上半年水果出口高達42.3億元，比去年一整年的40.2億元高，是經過各界努力，以及持續推動貿易平台解決水果外銷供應鏈困境，整合各界資源，提升冷鏈及水果到貨品質，以創新行銷方式，結合國際通路商，在香港、馬來西亞、新加坡、日本、加拿大等國辦理各項台灣水果嘉年華會及促銷活動。

據統計，上半年台灣水果出口日本、香港、新加坡、加拿大等國，分別成長31%、57%、15%、65%。農委會說，水果有一定比例出口至中國，表示是在市場正常貿易下的結果，並不是所謂的政治訂單，農委會樂見兩岸穩定的農產貿易發展。