隨拍即印一機搞定！Canon iNSPiC拍可印相機繽紛登場

2019-07-14 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



雖然社群分享已是主流，但對許多人來說，實體照片帶來的樂趣還是無可取代！Canon繼去年底推出迷你相片印表機PV-123之後，這次再推出全新結合拍照與相印機功能的全新iNSPiC拍可印相機系列，以繽紛色彩與僅188克輕巧機身，隨拍即印的超方便功能，為聚會、出遊增添更多樂趣。

Canon此次共推出兩款拍可印相機 iNSPiC [S]及iNSPiC [C]，分別具有800萬與500萬畫素相機，皆內建閃光燈、MicroSD卡槽儲存拍攝檔案，其中iNSPiC [S]更貼心搭載前置式自拍鏡面與天使光圈補光燈設計，美肌不求人。採用ZINK 2×3貼紙式相紙，充飽電狀態下更可連續列印多達25張照片，最多可連續拍攝3張，機身上還設有快速重印按鈕，可即時重複列印相片與身邊朋友分享。

而透過藍牙快速將相機與智慧手機連接，搭配專屬Canon Mini Print App，另可存取列印手機內的相片及社群平台中的相簿，搭配各種影像編輯功能，包括創意濾鏡、獨特相框、有趣的表情符號、可愛貼圖及文字效果，還有拼圖相片功能，輕鬆創作更有趣的相片，編輯後立即列印分享。App中還包含實用的虛擬快門按鈕作遠距遙控拍攝，多人拍攝也能輕鬆展現更多取景構圖角度。