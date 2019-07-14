隨拍即印一機搞定！Canon iNSPiC拍可印相機繽紛登場
雖然社群分享已是主流，但對許多人來說，實體照片帶來的樂趣還是無可取代！Canon繼去年底推出迷你相片印表機PV-123之後，這次再推出全新結合拍照與相印機功能的全新iNSPiC拍可印相機系列，以繽紛色彩與僅188克輕巧機身，隨拍即印的超方便功能，為聚會、出遊增添更多樂趣。
Canon此次共推出兩款拍可印相機 iNSPiC [S]及iNSPiC [C]，分別具有800萬與500萬畫素相機，皆內建閃光燈、MicroSD卡槽儲存拍攝檔案，其中iNSPiC [S]更貼心搭載前置式自拍鏡面與天使光圈補光燈設計，美肌不求人。採用ZINK 2×3貼紙式相紙，充飽電狀態下更可連續列印多達25張照片，最多可連續拍攝3張，機身上還設有快速重印按鈕，可即時重複列印相片與身邊朋友分享。
而透過藍牙快速將相機與智慧手機連接，搭配專屬Canon Mini Print App，另可存取列印手機內的相片及社群平台中的相簿，搭配各種影像編輯功能，包括創意濾鏡、獨特相框、有趣的表情符號、可愛貼圖及文字效果，還有拼圖相片功能，輕鬆創作更有趣的相片，編輯後立即列印分享。App中還包含實用的虛擬快門按鈕作遠距遙控拍攝，多人拍攝也能輕鬆展現更多取景構圖角度。
富士軟片公司前陣子也發表了一款類似商品「instax mini LiPlay」，同樣結合數位相機、印相機設計，可隨拍即印、可記憶卡儲存，還可以透過App列印手機裡的相片，亦可用App進行遙控拍攝，並即時顯示拍攝影像。比較特別的是，在拍完照之後，還可透過App進行錄音，印出有QR Code的相片，收到照片的人只要用手機掃描就可聽到語音留言，瞬間讓回憶變得更有溫度。instax mini LiPlay預定今年上市，目前售價未定。
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