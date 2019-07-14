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禮服搭涼鞋正流行！Valentino推勃肯聯名系列

2019-07-14 09:12聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

服裝的搭配自由度本該無所設限，許多設計師不斷嘗試跳脫既定框架的設計手法，在每季推陳出新的系列中宣揚創意穿搭的樂趣。時尚品牌Valentino今年攜手Birkenstock勃肯鞋推出聯名鞋款，正是以這樣絕不墨守成規的混搭方式帶來嶄新的造型風格。

還記得今年初奧斯卡典禮上，影后法蘭西絲麥多曼 (Frances McDormand)身穿Valentino莓紅色高級訂製服上台頒獎，當時她腳上穿的就是Valentino x Birkenstock Arizona檸檬黃客製涼鞋，這種「禮服配涼鞋」的穿搭法突破傳統對隆重場合正裝衣著的規範，大膽又自由，韓國男星朴海鎮也曾以Valentino x Birkenstock鞋款嘗試這種混搭風。「無論您穿着甚麼服飾、屬於何種身份、性別或社會背景，也不論年齡、風格、有沒有潮流意識，Birkenstock都有它獨特的通用語言，都能是你的理想搭配。我喜歡從品牌的DNA出發，守護着Couture時裝那份高貴私密的特質，然後加入一些無拘無束、隨性的元素，我認為這就是共融的真正意義。」Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli表示。

Valentino x Birkenstock系列在今年一月的Valentino 2019-20秋冬男裝秀上首次曝光，男模們也是以西裝配涼鞋的造型展現隨興姿態。本次雙方以Arizona涼鞋推出兩雙聯名款式，分別是搭配同色釦飾和皮革鞋墊的紅鞋，以及側面印有Valentino經典VLTN字母標誌的全黑款。即日起已於Valentino台北微風南山男裝專門店、台北微風信義女裝專門店開賣。

Valentino Garavani Birkenstock VLTN拖鞋，16...
Valentino Garavani Birkenstock VLTN拖鞋，16,200元。圖／摘自Valentino官網
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Valentino攜手Birkenstock勃肯鞋推出聯名鞋款，以混搭方式帶來嶄...
Valentino攜手Birkenstock勃肯鞋推出聯名鞋款，以混搭方式帶來嶄新的造型風格。圖／摘自品牌IG
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Valentino Garavani Birkenstock經典Valentno...
Valentino Garavani Birkenstock經典Valentno紅拖鞋，15,000元。圖／摘自Valentino官網
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Valentino x Birkenstock系列在今年一月的Valentino...
Valentino x Birkenstock系列在今年一月的Valentino 2019-20秋冬男裝秀上首次曝光，男模們也是以西裝配涼鞋的造型展現隨興姿態。圖／Valentino提供
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韓國男星朴海鎮穿Valentino x Birkenstock鞋款。圖／摘自微博
韓國男星朴海鎮穿Valentino x Birkenstock鞋款。圖／摘自微博
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Valentino x Birkenstock系列以Arizona涼鞋推出兩雙聯...
Valentino x Birkenstock系列以Arizona涼鞋推出兩雙聯名款式。圖／Valentino提供
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