禮服搭涼鞋正流行！Valentino推勃肯聯名系列

2019-07-14 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



服裝的搭配自由度本該無所設限，許多設計師不斷嘗試跳脫既定框架的設計手法，在每季推陳出新的系列中宣揚創意穿搭的樂趣。時尚品牌Valentino今年攜手Birkenstock勃肯鞋推出聯名鞋款，正是以這樣絕不墨守成規的混搭方式帶來嶄新的造型風格。

還記得今年初奧斯卡典禮上，影后法蘭西絲麥多曼 (Frances McDormand)身穿Valentino莓紅色高級訂製服上台頒獎，當時她腳上穿的就是Valentino x Birkenstock Arizona檸檬黃客製涼鞋，這種「禮服配涼鞋」的穿搭法突破傳統對隆重場合正裝衣著的規範，大膽又自由，韓國男星朴海鎮也曾以Valentino x Birkenstock鞋款嘗試這種混搭風。「無論您穿着甚麼服飾、屬於何種身份、性別或社會背景，也不論年齡、風格、有沒有潮流意識，Birkenstock都有它獨特的通用語言，都能是你的理想搭配。我喜歡從品牌的DNA出發，守護着Couture時裝那份高貴私密的特質，然後加入一些無拘無束、隨性的元素，我認為這就是共融的真正意義。」Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli表示。