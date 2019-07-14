補妝會把毛孔愈補愈大？ 醫：沒錯

2019-07-14 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



毛孔隨著年齡增長逐漸擴大，不少女性不時以粉底液、霜類或粉餅補妝，想讓肌膚看起來更緊緻平滑。不過，化妝與補妝帶來的美麗短暫，長期下來還可能將毛孔愈撐愈大。開業皮膚科醫師、中華美容暨健髮教育學會理事長趙昭明建議「能少擦，盡量少擦」。

趙昭明說，粉底液、霜類或粉餅藉由「填塞毛孔」讓化妝者的臉看起來較光滑，不過，毛孔是皮脂腺分泌油脂的管道，當霜類或粉類物質覆蓋毛孔，可能使皮膚油脂未順利被清除、堆積在毛孔之中，使毛孔漸漸被撐大；越常補妝的人，毛孔變大的速度愈快。

趙昭明說，毛孔擴大似乎很難避免，要減緩擴大速度，一大要務是徹底清潔肌膚，特別是使用細小微粒化妝品的民眾，更要仔細卸妝，以讓通暢管路，能順利排除油脂。

另一大要務是避免油脂分泌旺盛。飲食上，應減少甜食與油炸物，這類飲食會使體內類胰島素生長因子第一型濃度上升，刺激油脂分泌增加。

白天出門要注意防曬，以減少高溫刺激油脂分泌量；晚上則要固定時間睡覺，並擁有好的睡眠，以讓荷爾蒙代謝維持正常；另外，多喝水與多運動也有助體內新陳代謝。