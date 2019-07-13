林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



第21屆「台北電影獎頒獎典禮」今晚於台北中山堂登場。相較於金馬獎等隆重的國際性影展，以推廣推廣台灣電影文化為主的台北電影獎紅毯也較為輕鬆，加上於炎熱的盛夏舉辦，雖然今年頒獎大牌星光熠熠，但從紅毯的裝扮也可感受到明星們在競豔時不失輕鬆自在的個性。

或許正是因為適逢夏季，清爽的純白色禮服成為許多女星首選，包括陳意涵、吳可熙、陳庭坭、柯佳嬿等人都選擇了穿上白色的禮服搭配適度的珠寶，點出莊重感；而包括擔任影展大使的林依晨、入圍女主角李亦捷、隋棠等女星則露出美背，展現優雅氣質。

同時入圍又擔任頒獎人的徐若瑄，選擇一襲非常襯她膚色的紅色披風式的禮服，凸顯手上的伯爵（Piaget）的鑽石珠寶。一起演出台北電影節開幕片「灼人秘密」的夏于喬與宋芸樺，則選擇了以一金一銀的搭配同框，別具新意。入圍最佳女主角郭書瑤和入圍女配角的黃瀞怡（小薰）則都是上半身點綴亮片的新娘式長紗禮服。擔任決選評審團評審委員的張榕容則以相當性感的Michael Kors魚尾的藍色亮片禮服，驚艷壓軸。