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林依晨、隋棠台北電影獎比美背 夏季紅毯白色制霸

2019-07-13 21:46聯合報 記者孫曼╱即時報導

第21屆「台北電影獎頒獎典禮」今晚於台北中山堂登場。相較於金馬獎等隆重的國際性影展，以推廣推廣台灣電影文化為主的台北電影獎紅毯也較為輕鬆，加上於炎熱的盛夏舉辦，雖然今年頒獎大牌星光熠熠，但從紅毯的裝扮也可感受到明星們在競豔時不失輕鬆自在的個性。

或許正是因為適逢夏季，清爽的純白色禮服成為許多女星首選，包括陳意涵、吳可熙、陳庭坭、柯佳嬿等人都選擇了穿上白色的禮服搭配適度的珠寶，點出莊重感；而包括擔任影展大使的林依晨、入圍女主角李亦捷、隋棠等女星則露出美背，展現優雅氣質。

同時入圍又擔任頒獎人的徐若瑄，選擇一襲非常襯她膚色的紅色披風式的禮服，凸顯手上的伯爵（Piaget）的鑽石珠寶。一起演出台北電影節開幕片「灼人秘密」的夏于喬與宋芸樺，則選擇了以一金一銀的搭配同框，別具新意。入圍最佳女主角郭書瑤和入圍女配角的黃瀞怡（小薰）則都是上半身點綴亮片的新娘式長紗禮服。擔任決選評審團評審委員的張榕容則以相當性感的Michael Kors魚尾的藍色亮片禮服，驚艷壓軸。

最佳女主角獎入圍者徐若瑄，配戴伯爵Sunlight Journey及Secrets & Lights頂級珠寶作品，全身珠寶總價約3,600萬元。

2019台北電影獎頒獎典禮，影展大使林依晨秀美背。記者曾原信／攝影
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林依晨配戴寶詩龍頂級珠寶系列孔雀羽毛鑽石戒指，約138萬元。圖／寶詩龍提供
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林依晨配戴寶詩龍頂級珠寶系列Lilas鑽石項鍊，約510萬元。圖／寶詩龍提供
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林依晨配戴寶詩龍頂級珠寶系列孔雀羽毛鑽石耳環，約60萬9,000元。圖／寶詩龍提...
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郭書瑤配戴海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫...
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台北電影獎劇情長片幸福城市的女配角丁寧。記者曾原信／攝影
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台北電影獎劇情長片野雀之詩女主角李亦捷配戴伯爵珠寶秀出美背。記者曾原信／攝影
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台北電影獎頒獎人徐若瑄配戴伯爵珠寶。記者曾原信／攝影
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擔任2019台北電影節獎決選評審團評審委員的張榕容穿Michael Kors配戴...
擔任2019台北電影節獎決選評審團評審委員的張榕容穿Michael Kors配戴伯爵珠寶。記者徐兆玄／攝影
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宋芸樺配戴De Beers Arpeggia 三層鑽石耳環，159萬5,000元...
宋芸樺配戴De Beers Arpeggia 三層鑽石耳環，159萬5,000元。圖／De Beers 提供
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吳可熙配戴DE BEERS鑽石珠寶擔任2019台北電影節獎頒獎人。記者徐兆玄／攝...
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台北電影獎頒獎人柯佳嬿配戴寶格麗珠寶。記者曾原信／攝影
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2019台北電影獎頒獎典禮，林依晨擔任影展大使，配戴寶詩龍珠寶。記者曾原信／攝影...
2019台北電影獎頒獎典禮，林依晨擔任影展大使，配戴寶詩龍珠寶。記者曾原信／攝影.
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夏于喬配戴BVLGARI Divas’ Dream系列珍珠母貝與鑽石垂墜耳環，1...
夏于喬配戴BVLGARI Divas’ Dream系列珍珠母貝與鑽石垂墜耳環，16萬9,800元。圖／寶格麗提供
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徐若瑄配戴伯爵Secrets & Lights系列鑽石手鐲，1,650萬元。圖／...
徐若瑄配戴伯爵Secrets & Lights系列鑽石手鐲，1,650萬元。圖／伯爵提供
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張榕容配戴PIAGET Sunlight Journey高級珠寶系列藍寶石戒指，2,590萬元。圖／伯爵提供
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入圍2019台北電影節獎最佳女主角的郭書瑤配戴海瑞溫斯頓珠寶。記者徐兆玄／攝影
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入圍台北電影獎劇情長片寒單女配角的黃瀞怡配戴伯爵珠寶。記者曾原信／攝影
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陳意涵配戴PIAGET Secrets & Lights高級珠寶系列祖母綠鑲鑽手...
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台北電影獎頒獎人陳意涵以白色禮服搭配伯爵珠寶。記者曾原信／攝影
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台北電影獎頒獎人夏于喬（左）與宋芸樺。記者曾原信／攝影
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