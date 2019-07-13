海外第一家分店在台灣！日本居家香氛品牌「@aroma」給你最純粹的原生香氣

2019-07-13 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



香氛使人愉悅，也代表著忠於自我的品味，首度跨出日本的居家香氛品牌＠aroma，於台北誠品信義北歐櫥窗門市開設海外第一家分店，在台灣就能體驗日本純粹的香氛工藝，除了精油與室內擴香之外，＠aroma還有可放置於名片盒或錢包的香氛卡片、個人香氛機、真皮車用型擴香組、USB型擴香組、香氛石等，讓迷人香氛常伴左右。

＠aroma執行長Satoshi Kataoka表示，香氛的本質就是自然，＠aroma每款精油皆是萃取自多種植物的花、葉、樹木及果實等純天然因子，以5大系列香型為基調，注入來自世界各地的頂級原料，以水蒸氣蒸餾及壓榨法萃取出珍貴的植粹精油，包括植物原生香氣的Botanical air植物系列、以意境為主題的Design air設計系列、潔淨空氣環境的Clean air淨化系列、為日常生活中不同時刻特別調製的Supplement air輔助系列、最能體現日本自然美感與深邃文化的Japanese air日式本真系列，尤其是Japanese air系列以日本原生植物或日式場景為靈感而設計，萃取珍貴的日本原生植物為基底，調合出吉野檜、青森絲柏，高野槙和日式場景的凜（RIN） 、艷（EN） 、淡（AWA）等調合精油，最受品牌愛好者推崇。