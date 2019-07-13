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想當「夏日水感美人」快來看！屈臣氏、康是美、Tomod’s優惠、新貨齊發超好買

2019-07-13 20:10聯合報 記者陳立儀╱即時報導

夏天不只是出遊的季節，在藥妝店一邊逛街一邊吹冷氣也不錯！康是美即日起舉辦會員年中慶，購買指定商品滿688元送50元現金折價券、消費滿888元點數6倍送、消費滿1,388元點數8倍送，金卡會員購滿1,388元再加贈2萬點會員數，同時更推出夏季需求度最高的「水感美人賞」；Tomod’s主打多款夏季超燒新品，包括搶先販售的CHIFURE修容頰彩＃570，在日本一上市就引起日妞刷色熱潮；屈臣氏歡慶即將到來的7月29日國際唇彩節推出「玩美紅唇賞」，指定商品可享寵i點數10倍狂飆。

康是美會員年中慶集結眾多清潔、卸妝、防曬、保濕、旅行小物、涼感濕巾、植萃洗髮精品等，共600件夏日熱銷商品第2件5折，並有彩妝85折、會員周日77折，彩妝消費滿688元送蘇菲娜漾緁底妝迷你組，MAYBELLINE媚比琳、L’OREAL巴黎萊雅、媚點、KATE、I’M MEME等5大品牌每周接力推出唇妝破盤價任選2件75折。康是美網購同步祭出首次下載App送100元現折券，OPEN POINT憑點數2,000點可換康是美網購100元現折券，消費滿688元並於7－ELEVEN取貨可享CITY CAFE中拿鐵限量兌換優惠，每人手機號碼每月限兌換一次。

康是美美麗諮詢師建議，夏日除了須勤擦防曬品之外，早上化妝前可以化妝棉沾取足量保濕化妝水或活泉水於重點部位做濕敷3分鐘，早晚保養可多運用潤感精華液，加強保濕續航力，生理期可用蘊含肌膚調理機能的高效修護型面膜。

Tomod’s夏季彩妝新品首推CP質爆表的CHIFURE修容頰彩，全面升級的新款腮紅粉質更細緻、帶有微微濕潤感，質地更服貼，尤其色號＃570在日本更是超夯；KATE粹選單色眼影底霜＃001也是日本網友口碑熱推的色號，質地清爽不黏膩，讓眼影更顯色且不易脫妝。細緻珠光打造自然光澤感；SWEETS SWEETS淚袋校正臥蠶眼彩＃01可可杏仁一盤就擁有打底、淺亮、珠光及陰影色，輕鬆打造宛如天生的自然澎潤臥蠶，裸杏色可塑造自然陰影、校正眼周膚色。

屈臣氏「玩美紅唇賞」除了多款新品與優惠價之外，屈臣氏美容顧問也針對不同膚色推薦適合的命定唇彩，如果肌膚略帶紅感、手腕靜脈血管顏色呈現青藍色即為冷調膚色，適合偏藍調的唇膏，像是桃紅色系的MAYBELLINE媚比琳極綻色緞光絲柔唇膏＃376玫瑰分子、帶有紫色調的wet n wild貓女郎超持久金屬啞光唇釉＃迷情紫紅；如果膚色較黃、眼球偏淺咖啡色、手腕靜脈血管呈現綠色就屬於暖調膚色，適合橘紅和大紅色的唇膏，推薦MISSHA大膽持色霧感唇膏＃一吻定情、Visee訂製漾彩唇膏＃103；如果膚色介於上述兩者之間，就是任何色調都能輕鬆駕馭的中性膚色。

康是美特別企畫「水感美人賞」，輕鬆做好夏日肌膚保養。圖／康是美提供
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