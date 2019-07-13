實踐生活與藝術接軌！新開幕「文心藝所工坊」串起彼此心靈橋樑

2019-07-13 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



假日午後漫步內湖巷弄，喧鬧聲劃破寂靜街道，全新「文心藝所工坊」今日正式開幕，由文心藝術基金會董事長葉曉甄一手操刀，低調簡潔外觀充滿設計感，讓閱讀、人、環境及生活產生對話，宛如置身都市叢林中伊甸園。

開幕酒會找來聲音藝術家姚仲涵，現場演出「LLAP」秀，結合聲光裝置、聲響演出與音樂製作，搭配快節奏電音舞曲，將氣氛拉到最高點，滿足賓客視、聽覺享受。

走入室內，寬敞空間以白色為主視覺設計，搭配漆黑鋼構旋轉梯妝點，視覺衝擊感十足，穿著墨綠色禮服的葉曉甄優雅大方，身為藝所主人的她，忙碌著招呼貴賓好友，葉曉甄分享，「文心藝所成立初衷在於提供喜愛藝術的朋友一個平台，藉由藝術串起彼此心靈橋樑，進而產生美麗邂逅。」

文心藝所秉持「閱讀即自由」精神，結合「書店、Café、工坊」3大空間，完美展示當代藝術特質並探索無限可能，希望釋放藝術的良性力量，吸引有共鳴的同好齊聚一堂。現場展出葉曉甄私人收藏雕塑「Desire 慾望」，此為美國當代藝術家Doug Aitken以鋁、不鏽鋼鍛造而成，她笑著說，多年前購入的首件作品即是Doug Aitken親手製作，也是啟蒙自我與國際藝術接軌的重要里程碑，所以首場展演希望將這件美麗作品分享給更多人。

「Desire 慾望」延伸自電影的投射作用，利用大量鏡面分割人與環境畫面，引導觀賞者透過自身環境與作品互動，踏入時間、空間與記憶碰撞新世界。國際策展人曾文泉表示，大型鏡面雕塑Desire高282公分、重300公斤，抓住消費者眼球，作品以鏡面作為介質，觀賞者在投射中不僅可欣賞事物外在的形體，更能體驗內心的渴望。

文心藝所致力推廣當代藝術，每兩個月更換一次展品，未來也將積極與國際美術館合作，將更多優質藝術品帶來台灣。葉曉甄提及，成立「文心藝所」想法深藏心中10多年，伴隨著個人在建築本業的磨礪逐漸成形，透過投入國家文化藝術基金會、台北當代藝術館、王大閎自宅重建與書軒營運等贊助計畫，希望觸動社會對藝術的熱情度，拉近生活與當代藝術距離，希望「文心藝所」能成為凝聚人文、設計、藝術3元素全新據點。