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穿「開化時期」復古洋裝買年糕！釜山熱門變裝體驗　IG吸睛美照的新選擇

2019-07-13 18:05聯合報 記者陳睿中╱即時報導

「變裝」是許多旅遊觀光地都會提供的特色體驗活動，包括日本的和服、韓國的韓服，都吸引許多旅客參與。在釜山熱鬧的南浦洞，近期就出現一間「鴿子洋裝店」讓旅客可以享受變裝樂。不同於傳統的韓服體驗，此處衣服是以韓國「開化時期」的服裝為主，帶有濃厚的西洋味與復古風，帶來不一樣的感受。

「開化時期」是指1876年時，韓國簽署江華條約後對外開放，讓外國商品與文化風潮進入朝鮮。此時西裝、洋裝等衣著風格，也為韓國帶來巨大的改變。隨著吸引年輕人打卡的復古元素，以及《陽光先生》、《芝加哥打字機》等時代劇的推波助瀾之下，讓開化時期的變裝服飾店，從首爾開始吹向韓國各地，也攻佔不少IG版面。

位於南浦洞巷弄的鴿子洋裝店，以深色的歐系家具營造出厚重的時代感，又透過小細節的裝飾，雕塑出華麗的風格，而且攝影棚、沙發、梳化間應有盡有。在開放式的衣架上，男女有別，並且依照尺寸分區，方便民眾挑選。一套套風格有異的洋裝，讓愛漂亮的女性顧客盡情挑選；衣櫃上也有洋傘、晚宴包、扇子等不同的搭配小物，創造出自己獨特的造型。

除了女生外，男生的西裝，也是以深藍、咖啡等開化時期的色系為主，自由組合的細框眼鏡、帽子、獵槍、背心等配件，也帶出造型的個性感。而且儘管是復古風格，但是仍然具有現代的俐落版型，讓民眾可以輕鬆化身帥氣歐爸。

比起古裝韓服，開元時期的服飾或許少了點辨識度，但卻十分方便行動而且樂趣十足。換上復古裝扮的民眾，仍可以輕鬆地逛逛樓下的南浦洞商圈，甚至是買點烤魷魚等街頭小吃，或是來場即興的放閃婚紗照，也是有趣。

【鴿子洋裝店】

地址：부산 남포동 5가 30-1 2층

費用：3小時30,000韓元，6小時40,000韓元，1日45,000韓元

變裝的情侶，也可以直接拍起復古風格的婚紗照。記者陳睿中／攝影
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除了洋裝，還有洋傘、帽子可供自行搭配。記者陳睿中／攝影
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民眾可以穿著復古服裝，直接去逛南浦洞商圈。記者陳睿中／攝影
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店內的長沙發、花紋壁紙，隨時都可化身攝影空間。記者陳睿中／攝影
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店內有許多款不同樣式的洋裝可供選擇。記者陳睿中／攝影
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韓國西裝
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