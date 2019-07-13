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粉彩色石虎、台灣黑熊超萌！日本原創畫家「繪子貓」4款台灣限定角色只有這裡買得到

2019-07-13 17:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

夢幻萌系風的日系插畫品牌ECONECO由日藥本舖台灣獨家代理，7月1日至7月30日在誠品生活南西一樓打造「ECONECO南西誠品快閃店」，開幕至今每天都有大批粉絲湧入，多項熱銷商品一度缺貨，尤其是ECONECO人氣角色獨角獸Unita的款式，一上架就賣到缺貨，像是ECONECO小折鏡－粉紅獨角獸、ECONECO PU證件套－獨角獸樂器、ECONECO奇幻樂團手拿包等都是暢銷選項。

ECONECO原創插畫家繪子貓也特別來台舉辦2天簽名會，繪子貓設計了台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲、台灣獼猴等4個台灣限定角色，讓台灣保育類動物化身為超萌粉色系的ECONECO角色，她說「石虎是我最喜歡的一個角色，第一次看到石虎的照片就很感興趣，而且每次畫這個角色時都非常快樂，嘴角會不自覺的微笑。」

繪子貓看到台灣黑熊時，覺得跟日本的「月の輪熊」很相似、覺得特別親切，台灣黑熊胸前是V的圖案，而「月の輪熊」的胸前是半月形，還透露自己正在設計不同姿勢的台灣黑熊；為台灣藍鵲設計角色時，注意到台灣藍鵲的尾巴非常漂亮，所以花了很多心力在構想，希望呈現最美的一面，「藍色是我最喜歡的顏色，我很想要親自欣賞台灣藍鵲，看看牠的藍究竟是哪一種美麗的藍色」；畫台灣獼猴時則觀察到，獼猴的臉部周圍有一圈白色的毛，如同小雛菊一般，覺得非常有氣質、也很可愛。

ECONECO台灣獨家販售的限量新品包括台灣限定角色親筆畫作、陶瓷吸水杯墊、明信片組等，並推出台日合作獨家販售商品：ECONECO限量100組Unita天燈提樑茶具組、ECONECO天燈咖啡杯盤等。7月13、14日現場消費滿399元即可獲得繪子貓老師親筆簽名，購買繪子貓老師親筆畫作即可獲得繪子貓老師親筆速寫。

繪子貓親筆繪製的台灣限定角色推出單款明信片及4款集合組，其中4款集合組內含4張台灣限定角色明信片，單款明信片售價30元，4款集合組售價120元。

台灣限定角色陶瓷吸水杯墊是與鶯歌百年陶瓷品牌傑作陶藝攜手的台日合作商品，共有石虎、台灣黑熊、台灣獼猴等3款，快閃店售價180元；另一款ECONECO Unita天燈提樑茶具組為繪子貓親筆繪製台灣限定款式，天燈造型茶壺上的圖騰為人氣角色Unita，加上特別設計的蝴蝶蘭，內含2個茶杯，售價2,600元，限量100組售完為止；ECONECO天燈咖啡杯盤以ECONECO人氣角色紅鶴「Love flamingo」、兔子「EPI」為主角，粉紅、粉紫色系相當浪漫，售價890元。

繪子貓設計的ECONECO Unita天燈提樑茶具組，全球限量100組。圖／日藥...
繪子貓設計的ECONECO Unita天燈提樑茶具組，全球限量100組。圖／日藥本舖提供
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ECONECO Unita天燈提樑茶具組，全球限量100組，售價2,600元。圖...
ECONECO Unita天燈提樑茶具組，全球限量100組，售價2,600元。圖／日藥本舖提供
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ECONECO天燈咖啡杯盤－愛情紅鶴Love flamingo。圖／日藥本舖提供
ECONECO天燈咖啡杯盤－愛情紅鶴Love flamingo。圖／日藥本舖提供
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ECONECO天燈咖啡杯盤－兔子EPI。圖／日藥本舖提供
ECONECO天燈咖啡杯盤－兔子EPI。圖／日藥本舖提供
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ECONECO原創插畫家「繪子貓」來台為ECONECO南西誠品快閃店舉辦簽名會，...
ECONECO原創插畫家「繪子貓」來台為ECONECO南西誠品快閃店舉辦簽名會，並與台灣限定版畫作親筆畫作合影。圖／日藥本舖提供
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ECONECO原創插畫家「繪子貓」來台為ECONECO南西誠品快閃店舉辦簽名會。...
ECONECO原創插畫家「繪子貓」來台為ECONECO南西誠品快閃店舉辦簽名會。圖／日藥本舖提供
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繪子貓設計的ECONECO台灣限定角色明信片，將台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲、台灣獼...
繪子貓設計的ECONECO台灣限定角色明信片，將台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲、台灣獼猴等台灣保育類動物化身為超萌粉色系的ECONECO角色。圖／日藥本舖提供
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ECONECO台灣限定角色陶瓷吸水杯墊，快閃店售價180元。圖／日藥本舖提供
ECONECO台灣限定角色陶瓷吸水杯墊，快閃店售價180元。圖／日藥本舖提供
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台灣黑熊台灣獼猴天燈
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