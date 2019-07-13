粉彩色石虎、台灣黑熊超萌！日本原創畫家「繪子貓」4款台灣限定角色只有這裡買得到

2019-07-13 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



夢幻萌系風的日系插畫品牌ECONECO由日藥本舖台灣獨家代理，7月1日至7月30日在誠品生活南西一樓打造「ECONECO南西誠品快閃店」，開幕至今每天都有大批粉絲湧入，多項熱銷商品一度缺貨，尤其是ECONECO人氣角色獨角獸Unita的款式，一上架就賣到缺貨，像是ECONECO小折鏡－粉紅獨角獸、ECONECO PU證件套－獨角獸樂器、ECONECO奇幻樂團手拿包等都是暢銷選項。

ECONECO原創插畫家繪子貓也特別來台舉辦2天簽名會，繪子貓設計了台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲、台灣獼猴等4個台灣限定角色，讓台灣保育類動物化身為超萌粉色系的ECONECO角色，她說「石虎是我最喜歡的一個角色，第一次看到石虎的照片就很感興趣，而且每次畫這個角色時都非常快樂，嘴角會不自覺的微笑。」

繪子貓看到台灣黑熊時，覺得跟日本的「月の輪熊」很相似、覺得特別親切，台灣黑熊胸前是V的圖案，而「月の輪熊」的胸前是半月形，還透露自己正在設計不同姿勢的台灣黑熊；為台灣藍鵲設計角色時，注意到台灣藍鵲的尾巴非常漂亮，所以花了很多心力在構想，希望呈現最美的一面，「藍色是我最喜歡的顏色，我很想要親自欣賞台灣藍鵲，看看牠的藍究竟是哪一種美麗的藍色」；畫台灣獼猴時則觀察到，獼猴的臉部周圍有一圈白色的毛，如同小雛菊一般，覺得非常有氣質、也很可愛。

ECONECO台灣獨家販售的限量新品包括台灣限定角色親筆畫作、陶瓷吸水杯墊、明信片組等，並推出台日合作獨家販售商品：ECONECO限量100組Unita天燈提樑茶具組、ECONECO天燈咖啡杯盤等。7月13、14日現場消費滿399元即可獲得繪子貓老師親筆簽名，購買繪子貓老師親筆畫作即可獲得繪子貓老師親筆速寫。

繪子貓親筆繪製的台灣限定角色推出單款明信片及4款集合組，其中4款集合組內含4張台灣限定角色明信片，單款明信片售價30元，4款集合組售價120元。