星馬、港、日美食名店接連登台 百貨餐飲掀起亞洲風

2019-07-13 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



「消費者總是在找哪裡有好吃的」，自從美食餐飲成為百貨商場最能有效集客的業種後，百貨也總是鎖定各國話題美食積極導入商場。7、8月百貨陸續引進的全新美食吹起「亞洲風」，包括來自新加坡、香港、日本美食名店，皆為台灣首店，消費者又可準備嚐鮮大飽口福了。

這波登台亞洲美食風潮中，又以星馬、香港、泰國美食最為熱絡。繼黃亞細肉骨茶、檀島香港茶餐廳、陳興發興記菜館、NARA Thai Cuisine登台進駐百貨後，帶動跟進效應。百貨業者表示，消費者口味一直變，現在餐飲競爭更是激烈，當一種新美食、新品牌登台效果好的話，就容易吸引其他同質性新品牌跟進或發展姐妹品牌。

近期來自新加坡的海記醬油雞6月中開出台灣百貨1號店、進駐忠孝SOGO美食街後，因口味台灣人接受度高 、CP值高，想吃要耐心排隊才吃得到，開幕後每天熱賣超過500份、每日業績破10萬。泰國連鎖餐廳NARA Thai Cuisine近期在台則開出不同性質姐妹店，像是台北統一時代引進曼谷人氣網美下午茶Lady nara，京站美食街則開出以麵食為主的NARA Thai noodle bar。

SOGO復興館B2美食街，將於8月中旬迎來名列新加坡三大肉骨茶的「松發肉骨茶」台灣首店。松發肉骨茶於1969年以一輛手推車起家，50年來以入口即化的龍骨、濃郁的白胡椒味為招牌，從2016起連續三年躋身新加坡米其林必比登推薦榜單，更是各國遊客至新加坡旅遊必吃美食之一。

充滿復古庶民日常的港式茶餐廳是近期的美食新風潮，來自香港五大老餅家之一的「恆香」首度登台，將以「恆香茶居」（HANG HEUNG CAFE）型態進駐誠品松菸店B1，預計8月開幕。以老婆餅、喜餅知名的恆香老餅家，在香港最早是以茶樓起家，這回來到台灣，將在台重現當年的原始茶樓，以港式點心、撈麵、飲品及港式甜點為主，不會有招牌伴手禮的餅類。

另外，日本炒冰捲始祖「Roll Ice Cream Factory」海外首間分店將登入台灣，進駐微風南山atre 3樓於7月17日開幕。炒冰捲源自於泰國，後來在紐約拓展店面並遍布美國各地，「Roll Ice Cream Factory」是日本第一家炒冰捲專賣店，現在在日本擁有8家分店。各式冰淇淋口味、淋醬、水果、配料等，客人可以自由挑選，享受自創的繽紛冰品。