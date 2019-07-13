神力女超人秀37年前電玩遊戲 大家認得出來嗎？

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2019-07-13 12:26聯合報 記者江良誠╱即時報導

立委許淑華行程忙碌，除了經營選區、會勘地方建設，還常幫忙輔選。但她童心未泯，最近在臉書上秀出一張骨董掌上型遊戲機照片，詢問「玩過這台遊戲機的人請舉手~~」，吸引不少五、六年級生熱烈討論，原來就是當年大名鼎鼎的「大金剛」遊戲，大家直說好懷念，但也有年輕人好奇「這是什麼？」

林姓網友說：「這是小時候的第一台遊戲機欸，好多回憶湧現。」也有網友說這是「5、6年级生的電動玩具， 而且是家裡生活過得去才能買得起」、「為了玩大金剛，假日還要坐兩班公車，才能去表哥家玩，還限時間玩」，許淑華也回應「我記得我都借同學的來玩」。

張姓玩家說，任天堂在民國71年推出雙螢幕掌上型遊樂器，最知名的遊戲就是這款「大金剛」(DONKEY KONG)，不僅創下銷量創下新高，當年許多兒童不惜「殺豬」拿撲滿存款就是為了買一款，帶到學校玩說有多風光就有多風光。

大金剛的遊戲設定相當簡單，大金剛從屋頂丟木桶，沿著鋼架一路往下滾，主角要靠跳躍方式閃避，一邊衝上屋頂救人，簡單設計卻讓人樂此不疲。

而這個遊戲除了好玩外，另有一項重大的意義。就是早年電玩以街機開始，都是用搖桿、旋鈕或分開的上下左右鍵控制方向，大金剛也是改編自街機，但任天堂為了配合掌上型遊戲機輕薄特性，又要方便操作，首次設計十字鍵的方向鈕，這個設計一直延續到現在的遊戲操作控制，可說是遊戲界的重要歷程碑。

立委許淑華在臉書上貼出37年前的大金剛遊戲，引起網友熱烈討論。圖／翻攝許淑華臉書
立委許淑華在臉書上貼出37年前的大金剛遊戲，引起網友熱烈討論。圖／翻攝許淑華臉書
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許淑華
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