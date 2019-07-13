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不只四萬十川！高知4個人氣景點　還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39聯合報 記者陳睿中╱即時報導

高知縣為四國地區唯一完全面向太平洋側的縣，擁有超過500公里的海岸線，同時也是末維新志士坂本龍馬的故鄉。縣內森林的比例高達81%，出產最後的清流「四萬十川」，以及各式山產海鮮等美食。境內不僅有世界唯一法國官方認定「莫內花園」、日本三大鐘乳洞「龍河洞」等景點，搭乘從高知站出發的太平洋景觀列車，也可欣賞到一望無際的海岸風光。

土佐黑潮鐵道的太平洋景觀列車，每天兩班次往返「後免－奈半利」之間。「北川村莫內花園馬摩丹」就位於終點奈半利站，法式庭園風格有如調色盤繽紛多彩，夏季盛開的藍色睡蓮更是忠實重現莫內睡蓮畫作。在四月可賞紫藤花，五月有玫瑰拱門，六至十月則有睡蓮、秋季落羽松，冬季還有彩燈節。

另外高知的「伊尾木洞」為300萬年前沈積在海底的洞穴，因造山運動浮出地表。洞穴內佈滿原始生物及蕨類，被指定為國家天然紀念物，亦為知名能量

景點。洞內溫度怡人舒適，適合夏季避暑。全長4公里的「龍河洞」，為日本三大鐘乳石洞之一，也是考古界唯一證實曾有人類居住的鐘乳洞。新引進的彩燈與光雕科技，也為龍河洞帶來新的互動體驗。

另外近年在網路上爆紅的「Sea House」太平洋絕景咖啡廳，提供和洋式餐點，最大的特色就是能夠欣賞浩瀚的太平洋海景，更是傍晚賞夕陽的絕佳去處。另外喜愛藝術的旅客，也可參訪「繪金藏」。此處展出巨型的浮世繪屏風畫，而且不同於一般美術館的型態，民眾需要提著燈籠在微光中欣賞，也可透過中文簡介，更了解繪師的生平與歷史典故。

可以欣賞到海景的Sea House太平洋絕景咖啡廳。圖／高知縣政府提供
可以欣賞到海景的Sea House太平洋絕景咖啡廳。圖／高知縣政府提供
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因造山運動而形成的「伊尾木洞」，被指定為國家天然紀念物。圖／高知縣政府提供
因造山運動而形成的「伊尾木洞」，被指定為國家天然紀念物。圖／高知縣政府提供
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莫內花園完整重現莫內畫作的場景。圖／高知縣政府提供
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每天2班次往返「後免－奈半利」之間的太平洋景觀列車。圖／高知縣政府提供
每天2班次往返「後免－奈半利」之間的太平洋景觀列車。圖／高知縣政府提供
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全長4公里的「龍河洞」，為日本三大鐘乳石洞之一。圖／高知縣政府提供
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