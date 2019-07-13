不只四萬十川！高知4個人氣景點 還有爆紅「Sea House海景咖啡廳」

2019-07-13 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



高知縣為四國地區唯一完全面向太平洋側的縣，擁有超過500公里的海岸線，同時也是末維新志士坂本龍馬的故鄉。縣內森林的比例高達81%，出產最後的清流「四萬十川」，以及各式山產海鮮等美食。境內不僅有世界唯一法國官方認定「莫內花園」、日本三大鐘乳洞「龍河洞」等景點，搭乘從高知站出發的太平洋景觀列車，也可欣賞到一望無際的海岸風光。

土佐黑潮鐵道的太平洋景觀列車，每天兩班次往返「後免－奈半利」之間。「北川村莫內花園馬摩丹」就位於終點奈半利站，法式庭園風格有如調色盤繽紛多彩，夏季盛開的藍色睡蓮更是忠實重現莫內睡蓮畫作。在四月可賞紫藤花，五月有玫瑰拱門，六至十月則有睡蓮、秋季落羽松，冬季還有彩燈節。

另外高知的「伊尾木洞」為300萬年前沈積在海底的洞穴，因造山運動浮出地表。洞穴內佈滿原始生物及蕨類，被指定為國家天然紀念物，亦為知名能量

景點。洞內溫度怡人舒適，適合夏季避暑。全長4公里的「龍河洞」，為日本三大鐘乳石洞之一，也是考古界唯一證實曾有人類居住的鐘乳洞。新引進的彩燈與光雕科技，也為龍河洞帶來新的互動體驗。