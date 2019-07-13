找到了！《現代啟示錄》中馬龍白蘭度的手表將慈善拍賣

2019-07-13 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



富藝斯拍賣行（Phillips）與 Bacs & Russo將於2019年12月10日在紐約舉行一場名為「GAME CHANGERS」的鐘表拍賣，呈獻在不同領域承先啟後的重要人物所擁有的鐘表和在鐘表史上具有里程碑意義的表款型號。其中焦點為奧斯卡金獎影帝、已故《教父》巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando）在1979年電影鉅作《現代啟示錄》中演出寇茲上校時配戴的勞力士GMT-Master 型號1675腕表。

這枚馬龍白蘭度本人所擁有的腕表，多年來一直被外界認為已經「失蹤」。事實上，他在1995年的時候將這枚腕表送給女兒Petra Brando作為大學畢業的禮物，並親手寫了一封信給女兒：「這枚勞力士GMT-Master就像一輛坦克，但願你能做任何你想做的事，並持續下去。我希望這枚腕表能時刻提醒你，我以你為傲。」2003年，Petra結婚時將這枚腕表送給丈夫Russel Fischer，此後Russel一直珍藏著它，也從未配戴過。如今現身拍場，除了紀念馬龍白蘭度對影史的貢獻，拍賣部分收益也將會捐助於Petra與Russel的慈善基金會，幫助受虐、貧困和殘疾兒童。

馬龍白蘭度在名導法蘭西斯柯波拉的經典《現代啟示錄》中演出因戰爭失去理智的陸軍上校寇茲，電影中配戴了一枚1972年的無表圈勞力士GMT-Master型號1675。他曾表示，在拍攝時劇組曾要求他取下腕表、以免失焦，但白蘭度最後說服劇組：「如果觀眾看到的是這枚腕表而不是我的演技，那我就不是一位好演員。」但他刻意將表圈取下。此次拍賣也首次曝光背面有他親手雕刻「M. Brando」簽名。