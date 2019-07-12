誠品敦南店明年打烊？ 誠品：答案將在「第四部曲」揭曉

2019-07-12 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



全球第一間24小時營業的書店─誠品敦南店，租約明年 (2020)年中到期；而書店所在大樓已有都更計畫，屆時若都更，誠品敦南店勢必得打烊。誠品今天推出「典藏敦南」五部曲的首部曲，為命運未卜的敦南店倒數計時。

誠品生活整合行銷部經理吳妍嫻表示，誠品敦南店租約明年中到期，但誠品所在的這棟大樓是否會如期都更，迄今狀況未明。不論結果如何，誠品已先做好規畫，推出「典藏敦南」五部曲。

走進敦南誠品，從一樓緩步踱上二樓，八千張色彩斑斕的紙片在讀者的視野中燦爛搖曳。這是「100 colors光譜漫遊」特展，誠品邀請以「100種顏色」設計作品聞名的旅日法籍建築設計師EmmanuelleMoureaux，運用8000張手工染製、剪裁的顏色紙片，搭配誠品的「品」字意象和30年敦南時光的年份數字1989-2020，為「典藏敦南」揭開首部曲。

書店也同步舉辦「顏色視界主題書展」呼應，打破書本分類邏輯，以紅、黃、綠、藍、紫、金等顏色漸層排列於書架上。

誠品表示，第二部曲將於9月登場，誠品將邀來30位藝文與出版人士與30家出版社合作，和讀者一起分享誠品30年來選書的精采。誠品敦南音樂館也將變身為Live House，推出30章創作樂團、歌手的復刻黑膠。

第三部曲則以「戀戀敦南」為主軸，設計大型互動裝置，規畫限量復刻書籍、敦南專屬記憶物件。

第四部曲則將宣告誠品敦南的最終命運。誠品表示，會在第四部曲預告下一個24小時書店新址，最遲在明年六、七月之前便會宣告。第五部曲則將以接力不停歇的系列活動為誠品敦南譜下最終曲，同步展開下一個24小時書店。

誠品強調，新舊兩間24小時書店絕對會「無縫接軌」，做到誠品承諾的「閱讀不打烊」。

誠品敦南店是否可能留下，繼續24小時書店的使命？誠品表示目前一切都還很難說，如果誠品敦南能繼續經營，也有可能「reopen」，重新定位新世代的24小時書店。

誠品敦南之後，下一個24小時書店會在哪裡？誠品通路事業群資深協理張曉玲表示，目前內部還在討論中，台北之外的誠品書店也有可能。