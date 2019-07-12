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「卡娜赫拉的小動物」集點來囉！7-ELEVEN推全新夢遊仙境造型　

2019-07-12 20:21聯合報 記者陳立儀╱即時報導

7－ELEVEN繼日本超人氣的「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店之後，7月17日起將再度獨家推出「卡娜赫拉的小動物－夏日夢遊仙境」集點送活動，以及首度上市的卡娜赫拉的小動物冷藏甜點系列，每款商品都散發粉紅泡泡，萌度爆表，尤其安全帽、摺疊桌、304不鏽鋼鍍銅杯壺、輕便購物車等都實用度滿分，粉絲們別忘了鎖定時間快衝搶貨。

「卡娜赫拉的小動物」的粉紅兔兔與P助變身童話《愛麗絲夢遊仙境》中的可愛造型，7－ELEVEN集點活動共將分兩波推出，集滿6點即可以79～699元加價購一款集點商品，數量有限售完為止。第一波將於7月17日起開跑，共有皮革文青袋、萬用化妝包、遮陽傘、三折鏡等限量商品，7月17日下午3點起加碼開放限量商品預購，像是高質感的304不鏽鋼鍍銅杯、手沖壺、大圓盤、摺疊托盤桌、雙面薄被、LED公仔氣氛燈等，每款都印有夢遊仙境主題限定版圖騰設計，輕鬆布置最萌臥房。

第二波集點於7月31日起開跑，主打限量造型垃圾桶與可愛角色襪子組，7月31日當天下午3點再開放限量商品預購，共有兩用風扇、32L輕便購物車、安全帽＋後背袋組等，活動至8月25日截止。

7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物－夏日夢遊仙境」集點送活動首波推出的限量皮革文青袋共有5款，防潑水PU皮革材質，可肩背或手提，集滿6點加139元或集滿120點免費送一款，首批限量共36萬個；限量皮革萬用包共5款，防潑水PU皮革材質，可當化妝包、零錢包、隨身小物或文具收納包，集滿6點加79元或集滿96點免費送一款，限量共20萬個；限量皮革三折鏡共3款，集滿6點加199元可兌換一款，限量共4.5萬個；限量抗UV遮陽傘共3款，集滿6點加199元可兌換一款，限量共4.5萬個。

7月17日下午3點起開放限量預購的包括304不鏽鋼鍍銅杯共2款（可挑款），滿水容量約470ml，集滿6點加299元可兌換一款，限量共1.8萬個；304不鏽鋼手沖壺共2款（可挑款），滿水容量約650ml，集滿6點加599元可兌換一款，限量共1.8萬個；304不鏽鋼大圓盤共2款（可挑款），直徑29.5cm大尺寸，集滿6點加299元可兌換一款，限量共1.8萬個；摺疊托盤桌共2款（可挑款），集滿6點加399元可兌換一款，限量共1.5萬個；限量雙面薄被共2款（可挑款），集滿6點加699元可兌換一款，限量共1.8萬個；童話主題限定版造型設計的LED公仔氣氛燈，集滿6點加399元可兌換一個，限量1萬個。

7月31日起開跑的第二波集點包括可愛造型、掀蓋設計的造型垃圾桶，也可當收納置物桶，共2款，集滿6點加129元或集滿108點免費兌換一款，限量共5萬個；可愛角色襪子組每組包含每組含一雙長襪與一雙短襪，共2款，集滿6點加99元或集滿96點免費兌換一款，限量共4萬組。

7月31日下午3點起開放限量預購的包括可手持或直立使用的兩用風扇，三段式風速調整，內鍵可充電式鋰電池，使用USB充電，集滿6點加349元可兌換一款，限量共6,000個；限量安全帽＋後背袋組共2款，每一面都有不同圖案，集滿6點加599元可兌換一款，限量共1.3萬個；限量32L輕便購物車的購物袋可拆下肩背或手提，集滿6點加599元可兌換，限量共7,500個。

此外，7月15日起7－ELEVEN將推出卡娜赫拉的小動物3款獨家冷藏甜點，包括輕乳酪蛋糕、覆盆莓半月燒、莓果慕斯蛋糕，售價皆為45元。

7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物－夏日夢遊仙境」限量304不鏽鋼鍍銅杯，共2款...
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7－ELEVEN「卡娜赫拉的小動物－夏日夢遊仙境」集點送首波活動7月17日起登場。圖／7－ELEVEN提供
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