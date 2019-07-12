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買節能家電省更多！全國電子「最狂破盤活動」開跑 優惠先搶先贏

2019-07-12 19:24聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全國電子「全館破盤價」活動即日起至7月16日於全台321家門市同步開跑，主打節能家電破盤價、指定家電9折、全館滿額加1元多1件精選商品等多項優惠，破盤活動期間全台門市提早至上午10點開始營業至晚上10點，讓消費者買好買滿。夏季商機持續發酵，全國電子祭出節能家電破盤價，加上政府推動節能，有補助、貨物稅減徵等多重利多，預估可望帶動業績成長至少1～2成以上。

為了鼓勵汰舊家中效能差的老舊家電，全國電子破盤活動主打空調、冰箱等節能家電瘋狂降價，指定款冰箱破盤價降價5～7千元，除了可享原廠優惠，全國電子加碼再送獨家好禮；多款破盤空調直降數千元，享原廠回函活動，免費加入全國電子會員同享總統級精緻服務及8年免費安裝，指定款空調還能再享免基本運費及免費標準安裝。

全國電子破盤大電視、多門冰箱、洗脫烘洗衣機等生活大家電降幅大，加上零利率分期、全館消費滿額加1元多1件精選商品，許多消費者都一次入手兩台以上，本次破盤活動相同尺寸的電視相較去年同期大約降價1～2成，還特別針對單價3萬元以上的指定款電視加碼送市價8,490元的Electrolux手持吸塵器，限量優惠先搶先贏。另外還有dyson V7 fluffy origin手持吸塵器破盤價9,999元，全台限量1千台；Panasonic 10人份IH電子鍋破盤價6,990元，再送APCOPAL強化麵碗3入組及亮彩平煎鍋，全台限量400台。

採買父親節禮物也正是時候，全國電子破盤電鬍刀除了降價優惠、指定機種送原廠好禮，單品5千元以上電鬍刀還可享有30期零利率、再送頭期款現金。Panasonic五刀頭電鬍刀破盤價15,888元，買就送日本製清潔組1年份，回函原廠送Panasonic奈米水離子吹風機，全國電子另加碼30期免息分期再送頭期款現金530元，還可享獨家加碼滿額禮Panasonic溫水便座、Panasnoic 15公升蒸氣烘烤爐或全國電子現金折價券1,500元好禮3選1，全台限量500台。

Acer、ASUS、Lenovo、MSI、HP等電腦、平板、手機及SAMSUNG曲面螢幕、AOC 39型VA曲面電競螢幕等都在此次破盤之列，甚至還有四核心超值筆電破盤價萬元有找；指定款桌電及筆電加贈RAZER電競滑鼠。

Panasonic五刀頭電鬍刀，全國電子破盤價15,888元，買就送日本製清潔組...
Panasonic五刀頭電鬍刀，全國電子破盤價15,888元，買就送日本製清潔組1年份，回函原廠送Panasonic奈米水離子吹風機，全國電子另加碼30期免息分期再送頭期款現金530元，還可享獨家加碼滿額禮Panasonic溫水便座、Panasnoic 15公升蒸氣烘烤爐或全國電子現金折價券1,500元好禮3選1，全台限量500台。圖／全國電子提供
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SAMSUNG 65型智慧UHD液晶電視，原價45,900元、全國電子破盤價39...
SAMSUNG 65型智慧UHD液晶電視，原價45,900元、全國電子破盤價39,900元，買就送7－ELEVEN虛擬商品卡500元，加碼再送Eletrolux手持吸塵器，全台限量300台。圖／全國電子提供
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全國電子破盤活動主打空調、冰箱等節能家電瘋狂降價，讓消費者買得更超值。記者陳立凱...
全國電子破盤活動主打空調、冰箱等節能家電瘋狂降價，讓消費者買得更超值。記者陳立凱／攝影
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全國電子推出多款破盤空調直降數千元，免費加入全國電子會員同享總統級精緻服務及8年...
全國電子推出多款破盤空調直降數千元，免費加入全國電子會員同享總統級精緻服務及8年免費安裝。記者陳立凱／攝影
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全國電子破盤活動即日起至7月16日開跑，推出節能家電、空調、電腦等破盤價，另有指...
全國電子破盤活動即日起至7月16日開跑，推出節能家電、空調、電腦等破盤價，另有指定家電9折、全館消費滿額加1元多1件精選商品。記者陳立凱／攝影
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Panasonic 10人份IH電子鍋，全國電子破盤價6,990元，再送APCO...
Panasonic 10人份IH電子鍋，全國電子破盤價6,990元，再送APCOPAL強化麵碗3入組及亮彩平煎鍋，全台限量400台。圖／全國電子提供
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全國電子推出多款破盤空調直降數千元，免費加入全國電子會員同享總統級精緻服務及8年免費安裝。記者陳立凱／攝影
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父親節減徵吹風機
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