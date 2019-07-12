Acer Day暑期活動開跑！HOWHOW擔任一日店長 最推筆電是這幾款

2019-07-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2019 Acer Day暑期促銷及全台體驗活動今天（7月12日）在夏日電玩展開展宣布起跑，百萬A咖網紅HOWHOW現身擔任Acer一日科技店長並推薦新品，包括極窄邊框輕薄不到1公斤的時尚Swift 5、上班族電競指定筆電Predator Helios 300，以及具絕佳散熱功能、搭載最新第9代Intel Core i7處理器、內建GTX1660Ti顯卡的Nitro 5，HOWHOW現場與粉絲互動玩遊戲，並體驗Acer夏季電玩展的Swift輕薄專區、Predator掠奪者電競專區、OJO 500 MR體驗區等。除了活動首日由HOWHOW陪同體驗，之後也有其他KOL到場與粉絲同樂。

HOWHOW為Acer打造全新創作影片，以「只要堅持，小事也能變大事、變A咖」為主題，表達對Acer專注在散熱、輕薄等方面的認同，他說Acer Nitro 5、Predator Helios 300採用最新規格、效能強大、強調散熱，符合他剪接、後製時對速度與系統穩定的需求，如果是要方便攜帶，1.5kg的Predator Helios 300是輕薄電競機的首選，另一款Acer Swift 5為15吋、重量卻不到1公斤，具備極窄邊框與觸控螢幕，推薦給需要行動力的上班族。

即日起至8月11日宏碁陸續於北中南NOVA、光華周年慶、夢時代舉辦通路巡迴活動，不僅可體驗最新產品，還有多元舞台活動，闖關成功或於現場IG、facebook打卡就有機會獲得精美好禮。宏碁通路巡迴活動獨家好禮包括購買Acer產品送Acer環保吸管、買Swift 1系列送Acer Day藍牙喇叭、買Swift 7（SF714－51T）送Acer無葉風扇、買Nitro全系列筆電及桌機送Acer 3C硬殼收納包，更貼心舉辦電腦健診活動。

活動期間宏碁加碼線上粉絲好康活動，綁定Acer X Predator LINE官方帳號，看完影片並製作專屬A咖定義圖片，分享至5位以上好友，同時獲好友點擊連結，即可獲得限量LINE Points 50點；得到Acer官方認同的前三名可額外獲得LINE Points 300點；將完成的A咖定義圖片存於手機，前往指定時間地點的Acer Day活動現場並出示，即可兌換Acer酷涼毛巾。