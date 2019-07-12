親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台北電影獎改制 影評人痛批：淪為金馬獎第二？

李四端升格董事長 沈春華力挺「政治正確」

Acer Day暑期活動開跑！HOWHOW擔任一日店長　最推筆電是這幾款

2019-07-12 18:29聯合報 記者陳立儀╱即時報導

2019 Acer Day暑期促銷及全台體驗活動今天（7月12日）在夏日電玩展開展宣布起跑，百萬A咖網紅HOWHOW現身擔任Acer一日科技店長並推薦新品，包括極窄邊框輕薄不到1公斤的時尚Swift 5、上班族電競指定筆電Predator Helios 300，以及具絕佳散熱功能、搭載最新第9代Intel Core i7處理器、內建GTX1660Ti顯卡的Nitro 5，HOWHOW現場與粉絲互動玩遊戲，並體驗Acer夏季電玩展的Swift輕薄專區、Predator掠奪者電競專區、OJO 500 MR體驗區等。除了活動首日由HOWHOW陪同體驗，之後也有其他KOL到場與粉絲同樂。

HOWHOW為Acer打造全新創作影片，以「只要堅持，小事也能變大事、變A咖」為主題，表達對Acer專注在散熱、輕薄等方面的認同，他說Acer Nitro 5、Predator Helios 300採用最新規格、效能強大、強調散熱，符合他剪接、後製時對速度與系統穩定的需求，如果是要方便攜帶，1.5kg的Predator Helios 300是輕薄電競機的首選，另一款Acer Swift 5為15吋、重量卻不到1公斤，具備極窄邊框與觸控螢幕，推薦給需要行動力的上班族。

即日起至8月11日宏碁陸續於北中南NOVA、光華周年慶、夢時代舉辦通路巡迴活動，不僅可體驗最新產品，還有多元舞台活動，闖關成功或於現場IG、facebook打卡就有機會獲得精美好禮。宏碁通路巡迴活動獨家好禮包括購買Acer產品送Acer環保吸管、買Swift 1系列送Acer Day藍牙喇叭、買Swift 7（SF714－51T）送Acer無葉風扇、買Nitro全系列筆電及桌機送Acer 3C硬殼收納包，更貼心舉辦電腦健診活動。

活動期間宏碁加碼線上粉絲好康活動，綁定Acer X Predator LINE官方帳號，看完影片並製作專屬A咖定義圖片，分享至5位以上好友，同時獲好友點擊連結，即可獲得限量LINE Points 50點；得到Acer官方認同的前三名可額外獲得LINE Points 300點；將完成的A咖定義圖片存於手機，前往指定時間地點的Acer Day活動現場並出示，即可兌換Acer酷涼毛巾。

另有網路登錄好禮大放送活動，即日起至8月16日購買Acer Nitro 5（A515－52G）送KKBOX 90天體驗券、購買Acer Swift3或Swift 5送Acer x Hello Kitty牛仔筆電包、購買AIO產品送LiTV體驗券2個月；購買Intel Core處理器機種，登錄抽百萬LINE Points點數，周周再抽價值2萬元的海島之旅，共將抽出5名。

HOWHOW擔任Acer Day活動大使，宣告Acer暑期促銷活動開跑，並推薦輕...
HOWHOW擔任Acer Day活動大使，宣告Acer暑期促銷活動開跑，並推薦輕薄筆電Acer Swift 5。圖／宏碁提供
分享
Acer Day活動現場設有輕薄筆電體驗區。圖／宏碁提供
Acer Day活動現場設有輕薄筆電體驗區。圖／宏碁提供
分享
Acer Day活動現場設有電競筆電體驗區。圖／宏碁提供
Acer Day活動現場設有電競筆電體驗區。圖／宏碁提供
分享
HOWHOW現身擔任Acer一日科技店長，為幸運粉絲送上巧克力，提前過七夕情人節...
HOWHOW現身擔任Acer一日科技店長，為幸運粉絲送上巧克力，提前過七夕情人節。圖／宏碁提供
分享
HOWHOW（圖右）擔任Acer Day活動大使，宣告Acer暑期促銷活動開跑。...
HOWHOW（圖右）擔任Acer Day活動大使，宣告Acer暑期促銷活動開跑。圖／宏碁提供
分享
Acer Day暑期活動開跑，推薦電競筆電Acer Nitro 5、輕薄筆電Ac...
Acer Day暑期活動開跑，推薦電競筆電Acer Nitro 5、輕薄筆電Acer Swift 5。圖／宏碁提供
分享

LINE上班族吸管
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

誠品敦南「100 colors光譜漫遊」亮相 8千張色紙中暗藏「彩蛋」

2019-07-12 17:41

早午餐排隊吃荷包蛋加滷肉飯！台北、宜蘭名店噴香誘人

2019-07-12 17:11

買節能家電省更多！全國電子「最狂破盤活動」開跑 優惠先搶先贏

2019-07-12 19:24

光雕馬車、星空隧道閃耀河濱之夜！八里光雕8月10日登場　

2019-07-12 16:19

日搖滾天團LUNA SEA貝斯手J成Fender代言人 揭露獨奏神器是這把

2019-07-12 16:09

心目中的地球長怎樣？炎亞綸、簡嫚書、黃河用萬寶龍畫給你看

2019-07-12 16:05

高24公尺燈籠、七彩流蘇海！日本5大「七夕祭典」8月登場

2019-07-12 14:55

智冠新手遊 夏日電玩展亮相

2019-07-12 14:27

限定自然課 《潮間凝視》玩AR、VR反思環境議題

2019-07-12 14:04

快到台中大安打卡 海翁君限量LINE貼圖免費送

2019-07-12 13:03

外國人這樣點也通！中信ATM支援12國語言模式

2019-07-12 12:53

對抗酷暑！躲室內玩LV疊疊樂 還有乒乓球、跳繩等奢華運動品

2019-07-12 12:12

潛水教父捐遺愛 家人：延續蘇焉一輩子對海洋的熱愛

2019-07-12 11:58

藝術家做人面獸雕塑 和總統候選人撞臉

2019-07-12 11:56

台南個人美術館 巷弄間蔓延

2019-07-12 11:46

明起兩波優惠！85℃這些飲品通通第2杯半價

2019-07-12 11:15

獨家引進、躺在泡泡浴缸裡「看電影」 這家飯店超狂！

2019-07-12 09:42

隋棠蜜桃臀放閃、孫芸芸撩髮露美腿 撞Chloé鎖頭包 力拚仙女下凡張鈞甯

2019-07-12 09:20

更輕、更薄、更美！亞諾表和羅杰杜彼陀飛輪挑戰極限

2019-07-12 07:16

LVMH集團的超模準太子妃再度與蕭邦合作慈善珠寶 獻愛兒童

2019-07-12 07:11

燦坤全民購物節 秒殺商品會員獨享

2019-07-12 00:01

雞精配茶葉蛋 45元給你好精神

2019-07-11 23:52

The Ukai Taipei夏季新菜土鍋炊飯、四段重 展現清爽的夏日旬味

2019-07-11 23:39

FENDI新品外套 李聖經、渡邊直美搶穿

2019-07-11 23:34

堅持「春申食府」原味 楊佩佩跨界餐飲

2019-07-11 23:10

「帥氣」是最棒的禮物！型男保養、髮品新鮮貨快幫老爸買一波

2019-07-11 21:32

全面禁用！化粧品卻檢出 學者點出「石綿」管制漏洞

2019-07-11 21:07

限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01

4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29

高檔法餐又添一間！微風南山47樓Mirawan正式開幕

2019-07-11 19:30

IG大開箱！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里 「這個」香到會惹怒同事啦！

2019-07-11 19:16

每種型號都裝得下！巴黎世家推超可愛迷你購物袋手機包

2019-07-11 19:14

「請支援收銀」成絕響 全聯推PX Pay 婆媽超會用

2019-07-11 18:10

暑假出遊在機場先買一波！昇恆昌「LINE FRIENDS獨家聯名旅遊小物」每一款都想收

2019-07-11 18:07

葡萄牙編織藝術家亞洲首展 初衣食午變身夏日裡的清涼海洋

2019-07-11 18:05

乾杯6月營收亮眼！宣示進入資本市場方向不變

2019-07-11 17:20

LV monogram撒野新樣貌 叢林風格好搶眼 新款入手還要等到8月份

2019-07-11 17:18

化妝不分女人、男人　ADDICTION 10周年彩盤限量登場，城市版一盒化全臉～

2019-07-11 17:03

「猿田彥珈琲」前進台中市區 進駐勤美綠園道7/20開幕

2019-07-11 16:39
看更多

熱門文章

太平洋高壓來了 氣象局：明起一周越來越熱

2019-07-12 09:09

蜂螫心臟停跳50天 台大醫移植心臟鬼門關前拉回她

2019-07-12 11:51

賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12

捷運萬大線第二期 預計110年開工

2019-07-12 12:08

一天面試4人全被爽約 業者無奈大嘆心好累

2019-07-12 12:24

雙北桃竹苗等14縣市 氣象局發布大雨特報

2019-07-12 13:49

出國掃貨用不完轉賣？小心連隱形眼鏡盒都違法要罰3萬

2019-07-12 08:04

家門牆角冒出密密麻麻「黃豆」卵 查證蛋的主人原來是牠

2019-07-12 10:35

4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29

高鐵南延4案 高雄挺小港案 屏東要左營案

2019-07-12 00:10

高鐵南延新增2案「進高雄、延屏東」 經費破千億

2019-07-12 00:00

每日星座運勢／雙魚需適當控制脾氣 財運佳有收穫

2019-07-12 00:00

高鐵南延增為4案 屏縣府傾向左營南延六塊厝

2019-07-11 21:09

高鐵南延屏東增2案 挨批先射箭再畫靶

2019-07-11 23:43

吳德榮：熱帶系統是否成颱、影響台灣 下周一會明朗

2019-07-12 08:03

名中醫陳潮宗半面痙攣 使出小針刀放鬆肌肉

2019-07-11 21:20

銀行自動繳付好市多會員年費 她不懂意思遭網友酸

2019-07-12 16:07

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 16:52

花蓮來回嘉義耗上一整天 蕭美琴：花蓮也好想有高鐵

2019-07-12 14:05

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00

高鐵延屏東4方案 1地下3高架

2019-07-11 20:17

月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00

無身體不適照胃鏡卻發現病灶 醫：胃癌初期通常無症狀

2019-07-12 13:04

早午餐排隊吃荷包蛋加滷肉飯！台北、宜蘭名店噴香誘人

2019-07-12 17:11

【我見我思】心如／中年以後

2019-07-12 06:00

足感心！泰籍夫婦收養流浪動物 離台自費帶回泰國

2019-07-12 10:08

漁民意外捕獲罕見玳瑁 水試所將擇期野放

2019-07-11 23:47

潛水教父捐遺愛 家人：延續蘇焉一輩子對海洋的熱愛

2019-07-12 11:58

限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01

台大醫院院長 傳陳石池8月1日真除

2019-07-12 00:56

高鐵南延 屏縣府：燕巢、左營案外毫無所悉

2019-07-12 11:27

燙青菜的湯和火鍋湯喝多 小心尿路結石上門

2019-07-12 08:12

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道全線貫通

2019-07-12 15:05

【親子教養】藝萱／我家的金錢遊戲

2019-07-12 06:00

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

一年到醫院睡6次 睡完未接受手術占7成3

2019-07-12 17:28

經濟解析／為選舉搞軌 高鐵南延屏東恐成超級錢坑

2019-07-11 20:08

隋棠蜜桃臀放閃、孫芸芸撩髮露美腿 撞Chloé鎖頭包 力拚仙女下凡張鈞甯

2019-07-12 09:20

獨家引進、躺在泡泡浴缸裡「看電影」 這家飯店超狂！

2019-07-12 09:42

【我愛一個人煮-72】太陽臉／夏日清爽海鮮

2019-07-12 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top