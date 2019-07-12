誠品敦南「100 colors光譜漫遊」亮相 8千張色紙中暗藏「彩蛋」

2019-07-12 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



從今天開始，踏上誠品敦南店往二樓書店的風景變得不一樣，走進100種斑斕色彩的過程，讓每個經過的大人小孩興奮的抬頭或拍照留念。這是為了紀念誠品敦南30年的時光軌跡，特別邀請以「100種顏色」設計作品聞名、旅日法籍建築設計師Emmanuelle Moureaux設計的「100 colors光譜漫遊」特展。而這也是誠品敦南預計2020年熄燈前展開「典藏敦南」五部曲中的首部曲開始。 誠品敦南店推出「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展。圖／誠品提供 分享 facebook

1989年誠品第一家書店於仁愛圓環誕生，1999年誠品敦南店成為全球首家24小時書店，30年來吸引超過1.4億人次造訪。30年來無論是在這裡進行的深夜閱讀，或是參加各式藝文講座與」展演的記憶，都是許多人的青春回憶。而「時間」也是Emmanuelle Moureaux這次創作的主軸。

「100 colors光譜漫遊」運用8千張手工染製、100種顏色剪裁的數字紙片，從作品橫面來看，數字色彩從誠品開始的「1989」一路延伸變化至「2020」。Emmanuelle Moureaux表示「為的是表現誠品30年的時間軌跡，以及時光流逝的感覺。」

而Emmanuelle Moureaux過往作品的一大特色就是會暗藏「彩蛋」驚喜，這次也不例外，她特別在8千張數字紙片中藏了一個代表誠品的「品」字，這也是她首次運用漢字在「100種顏色」的系列創作中。

如果問Emmanuelle Moureaux最鍾愛的顏色，可能會沒有答案，因為在她心中最喜歡的顏色是「彩色」的。「100種顏色」系列，就是運用她覺得最美的100種顏色來創作。

而她對色彩創作的源頭，源自她學生時期到東京旅行，被這座城市立體的色彩震懾，她說「原本我在法國的生活對色彩還沒太大感覺，東京是第一次讓我看見色彩的城市，我想透過色彩創作讓更多人看見。」、「一般人應該很難在一個空間看到100種顏色，我想把100種顏色凝聚在一個空間，讓更多人看見」這也是她的創作初衷。

呼應首部曲「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」特展，誠品書店也推出「顏色視界主題書展」以紅、黃、綠、藍、紫、金、灰、黑、白等顏色象徵的情感與意義選書。另外，誠品敦南店1樓大廳即日起至8月31日每周五、六從13點至21點推出「城市小廚快餐車」，邀請「本草派對」、「指有雞飯」、「夢鹿咖啡」、「空腹」、「抿茶」5家IG美食打卡人氣店推出快餐車。