光雕馬車、星空隧道閃耀河濱之夜！八里光雕8月10日登場

2019-07-12 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著情人節將至，八里左岸婚紗廣場將自7月13日起開始「2019八里城市沙雕展」的一系列沙雕創作，預計將在8月中旬完成面世，另外自8月1日起，八里光雕節也將會以「囍悅」為主題，在河濱公園內設置愛戀涼亭、南瓜馬車等一系列光雕作品。沙雕與光雕的結合，將會點亮八里的浪漫夜晚。

2019八里城市沙雕以「悠閒時光」為主題，包括有響應環保的「快閃沙雕-消失的冰原」、隨潮汐變化改變風貌的「巨大快閃沙畫」等不同主題的沙雕，還有親愛的我把你變出來、誰是麻豆、八里之聲等共計15座沙雕，預計8月中旬登場。民眾自7月13日起，就可以開始欣賞沙雕師精彩的創作過程。

另於8月10日起，在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線同步開展八里光雕。今年光雕以「囍悅」為主題，在河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等多處光環境營造設施；還在綠帶草毯間設置了南瓜馬車、地景有聲鋼琴等互動式光雕設施。