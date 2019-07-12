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日搖滾天團LUNA SEA貝斯手J成Fender代言人 揭露獨奏神器是這把

2019-07-12 16:09聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

知名電吉他與音箱品牌Fender，從1946年成立至今，在國內外各種風格的音樂演出場合都能見到它的身影，也受到全球專業音樂人的推崇。Fender近日更宣布，與成軍邁向30年的日本最有影響力視覺系樂團LUNA SEA的貝斯手J簽訂了代言人合作契約，讓原本就收藏許多Fender貝斯的J與品牌的關係更加緊密！

作為LUNA SEA當家貝斯手，J有著超過20年的獨奏經驗，他獨一無二的bass tone也影響日本眾多貝斯手。J所使用的Fender Precision Bass也曾是許多龐克傳奇人物的珍愛，包括有：The Clash–Paul Simo-non、Sex Pistols–Sid Vicious、Ramones–Dee Dee Ramone。

多年來J收藏了許多Fender貝斯，其中包含了Vintage系列，以及Masterbuilt（大師級製琴師）的最新作。J說：「我覺得不可思議的是，Fender彷彿將我帶回了童年。那種情懷令人難以忘卻，甚至讓我渴望，使我覺得彈奏Fender的貝斯是多麼興奮的事。」一如許多傳奇貝斯手選擇使用Fender，J覺得他漸漸理解到，他們心中彈奏樂器的那股衝動。

而J在鑽研貝斯的過程中，也找到了心目中的理想神器「Custom Series Precision Bass」，是由Fender大師級製琴師精心打造的，當他彈這把琴時，不斷地演奏出超越過去的聲音，他感到自己畢生所追求的，在Fender得以實現。

J表示：「Fender旗下合作的貝斯手強者雲集，能加入其中來駕馭Fender的聲音，進而漸漸變化出屬於自己的音色，是多麼令人興奮，多麼了不起的事！相信粉絲們也能感受到我使用新Fender的意義。」

J覺得投身於Fender的浪潮中，一定能創造屬於自己的聲音。圖／海國樂器提供
J覺得投身於Fender的浪潮中，一定能創造屬於自己的聲音。圖／海國樂器提供
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J所使用的這把「_57 Precision Bass® Relic Revers...
J所使用的這把「_57 Precision Bass® Relic Reverse Head BlackGold, Masterbuilt by Greg Fessler」也是許多搖滾傳奇人物的珍愛。圖／海國樂器提供
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LUNA SEA受Fender搖滾精神感召簽訂合作契約。圖／海國樂器提供
LUNA SEA受Fender搖滾精神感召簽訂合作契約。圖／海國樂器提供
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