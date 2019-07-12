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心目中的地球長怎樣？炎亞綸、簡嫚書、黃河用萬寶龍畫給你看

2019-07-12 16:05聯合報 記者孫曼╱即時報導

今年適逢人類登月50周年，萬寶龍（Montblanc）特地推出全新星際行者系列書寫工具，將從月球眺望地球升起的畫面融入筆具的設計，讓大家重新認識並珍惜這顆美麗的星球。為此，萬寶龍也特別邀請炎亞綸、簡嫚書、夏于喬、黃河、曹彥豪、劉修甫等6位名人共襄盛舉，以星際行者書寫工具描繪他們各自的觀點，展現繪畫天分，刻劃出他們心目中對地球的感動與驚嘆。

近期在中國忙拍戲的炎亞綸，以童趣的方式畫了一個站在星球上的太空人，將地球比喻為藍色寶石，呼籲大家保護且珍惜。 日前宣布已經在等待第二胎「雲二」誕生的氣質女星簡嫚書，則畫了一個上半身身處在外太空、下半身在地球的太空人，象徵人類終有機會透過科技一瞥外太空的樣貌。最近積極宣傳主演電影《灼人秘密》的夏于喬，將近期的感受融入畫作，強調在地球上的我們都是在灼熱的烈火裡求生存，希望能淬鍊出更驚豔的人生。

從小受繪畫和藝術耳濡目染的黃河，以直逼專業藝術家的細膩程度仔細描繪了乘載著人類夢想升空的火箭、太空人和美麗的地球，令人驚艷。在公視熱播劇集《噬罪者》演出受到注目的曹晏豪，以竹林、島嶼礁岸、以及被他形容為「內太空」的海底世界等細節，堆疊出這顆星球之美。出道前主修設計的新銳演員劉修甫，則將星球紥成花束，提醒大家地球是宇宙賜予的一份美好禮物。

曹晏豪以親身體驗過的風景堆疊出這顆星球之美。圖／萬寶龍提供
曹晏豪以親身體驗過的風景堆疊出這顆星球之美。圖／萬寶龍提供
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黃河以直逼專業插畫家的水準，以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具繪畫。圖／萬寶龍提供
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炎亞綸以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具畫出對他對地球的想法。圖／萬寶龍提供
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炎亞綸以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具畫出對他對地球的想法。圖／萬寶龍提供
炎亞綸以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具畫出對他對地球的想法。圖／萬寶龍提供
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炎亞綸以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具畫出對他對地球的想法。圖／萬寶龍提供
炎亞綸以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具畫出對他對地球的想法。圖／萬寶龍提供
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最美孕婦簡嫚書畫了一個上半身身處在外太空、下半身在地球的太空人。圖／萬寶龍提供
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黃河以直逼專業插畫家的水準，以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具繪畫。圖／萬寶龍提供
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劉修甫提醒大家地球是宇宙賜予的一份美好禮物。圖／萬寶龍提供
劉修甫提醒大家地球是宇宙賜予的一份美好禮物。圖／萬寶龍提供
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黃河以直逼專業插畫家的水準，以萬寶龍全新星際行者系列書寫工具繪畫。圖／萬寶龍提供
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夏于喬認為在地球上的我們都是在灼熱的烈火裡求生存。圖／萬寶龍提供
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夏于喬認為在地球上的我們都是在灼熱的烈火裡求生存。圖／萬寶龍提供
夏于喬認為在地球上的我們都是在灼熱的烈火裡求生存。圖／萬寶龍提供
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太空人書寫
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