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高24公尺燈籠、七彩流蘇海！日本5大「七夕祭典」8月登場

2019-07-12 14:55聯合報 記者陳睿中╱即時報導

日本已於7月7日度過了當地七夕情人節。做為日本五大傳統節日之一，七夕慶祝活動也都集中在8月初大規模進行。樂天旅遊精選宮城縣、秋田縣等地的「日本5大七夕祭典」，包括煙花大會、巨型燈籠遊行、竹飾大街等不同的主題活動，讓旅客可以安排一趟七夕之旅。

【宮城縣　仙台七夕祭】（8月6日至8月8日）

「仙台七夕祭」位於宮城縣仙台市，名列日本3大七夕祭典之一，每年平均吸引超過200萬名旅客造訪。此祭典以仙台市中心及附近的商店街為首，大街小巷都會掛滿由紙與竹子所製成的七夕裝飾，色彩繽紛的景緻也讓仙台市搖身成為七彩流蘇之海，是日本七夕慶祝活動中最熱門的打卡景點之一。

【秋田縣　能代七夕—天空不夜城】（8月3日至8月4日）

位於秋田縣的「能代七夕—天空不夜城」最大的看點，就是「嘉六」與「愛季」2座巨型的城郭燈籠。據記載，城郭燈籠最早起源於天保時代，是當地自古相傳的七夕活動。在停擺一世紀後，已於2013年再度呈現在世人眼前。其中高達24.1公尺的「愛季」，也是全日本第一高的燈籠，美麗的景致與慶典夜晚相襯，總讓情人們流連忘返。

【愛知縣　安城七夕祭】（8月2日至8月4日）

愛知縣「安城七夕祭」曾創下3天湧入超過100萬造訪人次的紀錄。今年祭典即將邁入第66年，並以「笑容」為題，希望能透過不同活動看到旅客發自內心的笑容。此外，由當地居民手作裝飾的「竹飾街道」更是必訪景點，非常值得一看。

京都府　京之七夕】

「京之七夕」位於京都府，自2010年起都會在鴨川會場、堀川會場（8月10日至12日）與二條城會場（8月1日至15日）舉辦七夕祭典。來自日本全國各地的情侶都會把願望寫在紙條後，掛在竹枝上，用愛妝點京都夏夜，整座城市都充滿戀人情懷。

【埼玉縣　入間川七夕祭】（8月3日至8月4日）

埼玉縣狹山市「入間川七夕祭」為關東3大七夕祭典之一，也是當地極具人氣的夏季活動。每逢祭典，狹山市除了街道上將掛滿手作的七夕裝飾外，「納涼花火大會」的璀璨煙火也是亮點，為情人們創造難忘的七夕回憶與浪漫夏夜。

京都府「京之七夕」每年都會迎來全日本各地的戀人們。圖／樂天旅遊提供
京都府「京之七夕」每年都會迎來全日本各地的戀人們。圖／樂天旅遊提供
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「能代七夕－天空的不夜城」擁有日本最高的城郭型燈籠「愛季」，高達24.1公尺。圖...
「能代七夕－天空的不夜城」擁有日本最高的城郭型燈籠「愛季」，高達24.1公尺。圖／樂天旅遊提供
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愛知縣「安城七夕祭」曾創下3天湧入100萬造訪人次的紀錄。圖／樂天旅遊提供
愛知縣「安城七夕祭」曾創下3天湧入100萬造訪人次的紀錄。圖／樂天旅遊提供
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宮城縣的「仙台七夕祭」，名列日本3大七夕祭之一。圖／樂天旅遊提供
宮城縣的「仙台七夕祭」，名列日本3大七夕祭之一。圖／樂天旅遊提供
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埼玉縣「入間川七夕祭」為關東3大七夕祭典之一，夜晚的「納涼花火大會」也是一大亮點...
埼玉縣「入間川七夕祭」為關東3大七夕祭典之一，夜晚的「納涼花火大會」也是一大亮點。圖／樂天旅遊提供
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