限定自然課 《潮間凝視》玩AR、VR反思環境議題

2019-07-12 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



為因應暑假，「新竹241藝術空間」規劃《潮間凝視》藝術特展，以最潮的科技AR、VR與體感互動等媒材展出10位藝術家作品，民眾可透過體感與互動科技，進一步認識環境與人共生關係。

新竹市文化局長黃竫蕙指出，本次特展邀請陶亞倫、林照真、林經堯、陳依純、黃致傑、蔡遵弘、劉邦耀、周巧其、藍苡珊、有電互動等十位藝術家及團隊參與。展覽布局上分成「自然的人化：反思」與「人的自然化：期許」兩個議題。

黃竫蕙說，反思議題上有蔡遵弘的《呼、視》作品，透過AR視覺化，讓民眾對空污的嚴重性更有感；陳依純的《明日孤城》則以影像語彙述說末世預言，思考溫室效應問題；林照真的《海造的風機》是透過台灣首部VR新聞，講述複雜的台灣能源政策，思考人如何在能源需求下與生態共生。

黃竫蕙說，在期許議題上，藝術家們企圖在科技發展下，為人與自然找到新的平衡點；林經堯的《未來家庭》以AR預言未來在家中養殖景觀水族箱的可能；陶亞倫的《國美館No.1》以沉浸式VR技術創造一個任意門，讓民眾戴上VR設備同步進入另一場域；周巧其、胡悠揚的作品《Biosignal_Syn-thesasia》則讓民眾可以藉科技產品，跟植物產生觸覺上共感。