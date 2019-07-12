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香港海洋公園夏水戰啟動 勇闖日本人氣動畫航海王場景

2019-07-12 12:50經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

香港海洋公園首度與日本人氣動漫航海王合作，於7月13日至9月1日期間舉行「SKECHERS 呈獻：香港海洋公園夏水戰」，以七個航海王景點及濕身專區打造水戰激鬥派對，包括呈現航海王最經典的戰役「頂上戰爭」的大型水戰場「航海王：水戰激鬥」、互動機關濕身的「海賊通緝令」，更有「巨型魯夫草帽」造型水簾讓遊客驚喜十足，以及更多航海王經典場景的打卡位，讓一眾航海王粉絲實現加入草帽小子一行人的夢想。

香港海洋公園行政總裁李繩宗表示：「今年夏日特別準備的『SKECHERS 呈獻：香港海洋公園夏水戰』邀請遊客加入全港最大型的航海王主題活動，帶來多個創意十足的玩水景點及航海王經典場景，讓遊客一同迎接『大海賊時代』，歌頌友情和追逐夢想。香港海洋公園這次特別搭建的水戰場別出心裁，加上公園餐廳及小吃攤的主題美食、遊戲攤位的限定精品，必定為遊客和航海王粉絲帶來無限驚喜和樂趣。」

SKECHERS總裁梁成永說：「SKECHERS很高興能成為香港一年一度的夏日盛事─香港海洋公園夏水戰的冠名贊助商。SKECHERS今季再度推出航海王聯名D’Lites鞋款系列，為這個夏日注入更多航海王元素。SKECHERS除了在園內設有航海王限定攤位，在專門店亦推出不少夏水戰期間的限定優惠，我們希望能與香港海洋公園及航海王攜手為大家締造難忘的回憶。」

香港海洋公園於暑假期間在海濱樂園廣場建造了大型水戰場「航海王：水戰激鬥」，將航海王最經典的戰役「頂上戰爭」重現眼前。遊客可與伙伴組成八人小隊，踏上千陽號甲板加入草帽小子一行人決戰海軍，手拿水槍穿梭神秘瀑布和水簾隧道，再走進深海洞穴和噴泉迷宮等關卡，海軍陣營的重型水彈攻擊，及大量水炮機關必定令人全身濕透，刺激萬分。

渴望與最喜愛的航海王角色見面的遊客，不可錯過每日於海濱樂園廣場舉行的「草帽小子一行人見面會」，與魯夫、索隆等角色合照留念；更多航海王經典場景的打卡位包括停泊在香港海洋公園正門夢幻水都的巨型「千陽號船頭」，瞬間勾起粉絲對出發勇闖「偉大航道」的期待；海濱樂園廣場內的「海賊通緝令」既有互動濕身元素，又能讓粉絲瘋狂拍照，一嚐成為高金額的實力派通緝犯；清涼的瀑布從「巨型魯夫草帽」一瀉而下，壯觀場面令人興奮尖叫，更讓粉絲在炎夏感受透心涼。「仲夏水花狂舞派對」呈獻勁歌熱舞和濕身驚喜，讓大家一起投入動感盛夏。

小朋友亦可在香港海洋公園夏水戰期間化身成小小海賊王，在威威天地挑戰「小海賊水花大亂鬥」的草帽噴水拱門、超級大水簾、噴泉迷陣等濕身機關，甚至向其他小海賊大玩水槍對決，一起開心亂鬥一番。許多可愛版航海王角色藏身於威威天地的場景佈置，遊客更可參加魯夫與伙伴舉辦的「小海賊泡泡派對」，在漫天泡泡的包圍下加深與其他小海賊的友情牽絆。

香港海洋公園由7月13日至9月1日舉行「SKECHERS 呈獻：香港海洋公園夏水...
香港海洋公園由7月13日至9月1日舉行「SKECHERS 呈獻：香港海洋公園夏水戰」，「巨型魯夫草帽」感受清水一瀉而下的涼快衝擊。 圖／香港海洋公園提供
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