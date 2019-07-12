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對抗酷暑！躲室內玩LV疊疊樂 還有乒乓球、跳繩等奢華運動品

2019-07-12 12:12聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的品牌精神緊扣優雅的旅行與生活，推出了許多可以做為禮品，也可以是三五好友打發時間的驚喜小物，近期的疊疊樂（Monogram Tower）有著彩色透明冰柱的精緻外型，為酷暑帶來一抹沁涼歡樂好心情。

Monogram Tower是為全家人、朋友帶來歡樂的禮品，54塊積木體以樹脂玻璃製成，綴有路易威登經典圖案，Monogram以閃亮的金屬花卉呈現，色彩繽紛，相當討喜，樹脂玻璃盒有防滑皮革手柄，是方便攜帶的旅行好搭檔。此外，Emma記憶遊戲也是益智類玩具，Monogram帆布製作，綴以精緻的紅色皮革，奢華搶眼。

追求風雅藝術的優閒時光，可選2019春夏季系列的顏色筆筆袋，可捲起的設計也適合戶外素描，袋上有時髦的LV Circle標誌圈環，精緻典雅。撲克牌袋、骰子袋則可以在旅行途中增添樂趣，以鮮紅色皮革、Monogram帆布打造。

如果無懼豔陽，Monogram Giant排球則是夏日涼拌，皮革配以帆布拼接設計，適合在沙灘上玩樂或作為家居裝飾品；另一組沙灘球拍靈感則源自經典的Articles de Voyage系列，球拍正反面都飾有黃、藍撞色LV Initials標誌，別具運動風美學，球拍袋則以經典Damier Azur帆布製成。玩累了躲到室內，還有乒乓球、跳繩，陽剛的Monogram Eclipse帆布打造的乒乓球袋、跳繩手柄相當精緻，都是隨時可以帶著走的運動配備。

Monogram Tower，售價10萬5,000元。圖／LV提供
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Monogram Tower，售價10萬5,000元。圖／LV提供
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沙灘球拍，售價89,500元。圖／取自官網
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Monogram Tower，售價10萬5,000元。圖／LV提供
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James乒乓組合，售價74,500元。圖／取自官網
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Monogram Giant排球，售價89,500元。圖／LV提供
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Steve骰子袋，售價18,300元。圖／取自官網
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顏色筆筆袋，售價32,100元。圖／取自官網
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Arsene撲克牌及袋，售價16,300元。圖／取自官網
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Emma記憶遊戲，售價24,200元。圖／取自官網
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Christopher跳繩，售價21,800元。圖／取自官網
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顏色筆筆袋，售價32,100元。圖／取自官網
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