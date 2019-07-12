對抗酷暑！躲室內玩LV疊疊樂 還有乒乓球、跳繩等奢華運動品

2019-07-12 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的品牌精神緊扣優雅的旅行與生活，推出了許多可以做為禮品，也可以是三五好友打發時間的驚喜小物，近期的疊疊樂（Monogram Tower）有著彩色透明冰柱的精緻外型，為酷暑帶來一抹沁涼歡樂好心情。

Monogram Tower是為全家人、朋友帶來歡樂的禮品，54塊積木體以樹脂玻璃製成，綴有路易威登經典圖案，Monogram以閃亮的金屬花卉呈現，色彩繽紛，相當討喜，樹脂玻璃盒有防滑皮革手柄，是方便攜帶的旅行好搭檔。此外，Emma記憶遊戲也是益智類玩具，Monogram帆布製作，綴以精緻的紅色皮革，奢華搶眼。

追求風雅藝術的優閒時光，可選2019春夏季系列的顏色筆筆袋，可捲起的設計也適合戶外素描，袋上有時髦的LV Circle標誌圈環，精緻典雅。撲克牌袋、骰子袋則可以在旅行途中增添樂趣，以鮮紅色皮革、Monogram帆布打造。