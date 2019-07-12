潛水教父捐遺愛 家人：延續蘇焉一輩子對海洋的熱愛

2019-07-12 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



自稱「幸運的搭上臺灣潛水的首班車」的蘇焉教授，是臺灣潛水教父，他育才無數，也支援了無數的海洋生態調查、海洋生物研究以及水下工程，去年他因病辭世，他的太太把陪伴蘇焉一生的最愛，254件潛水及攝影裝備，今天捐給海科館，海科館表示，暑假期間7~8月，每周六下午2點至5點開放民眾參觀。

早上捐贈儀式，蘇焉教授的家屬、學生及臺灣潛水界諸多代表出席，場面溫馨感人。

國立海科館館長陳素芬指出，感謝蘇焉教授家屬願意與海科館分享這些能夠見證臺灣潛水歷史、水下攝影演進歷史的裝備與物件。這些物件不但豐富了海科館的典藏，也將同時於海科館研究典藏中心的開放式蒐藏庫房展示。

海科館研究典藏組主任徐鳳儀說，在蘇焉教授的生命歷程中，潛水、水下攝影與教學這幾項活動佔據了他將近70%的時間。

自稱「幸運的搭上臺灣潛水的首班車」的蘇焉教授，育才無數，被稱為臺灣的潛水教父。蘇焉教授支援了無數的海洋生態調查、海洋生物研究以及水下工程。

從70年代開始，蘇焉教授開始進行水下攝影，透過鏡頭關心各種水中生態與美景，並藉由海底的影像喚起大眾對於海洋的關注。本次捐贈254件潛水及攝影裝備給海科館的物件，即是陪伴蘇焉教授數十年來進行水下攝影的各式相機、鏡頭與裝備，

其中包括有蘇焉老師潛水攝影時曾被鯊魚攻擊的相機、收藏日治時期海女使用的潛水面鏡至後來改進使用的潛水面鏡，以及足以見證潛水攝影設備演進史的 Nikonos自體防水膠捲相機 第一、二、五代相機等，這些對家屬而言極具珍貴的物件，珍藏在海科館，也讓更多人有機會看到台灣潛水教父對海洋的貢獻。

蘇焉教授遺孀張雪琦女士表示，在臺灣海域尚未開放，水上運動及水上安全觀念尚未普及的年代，蘇焉教授與一群前輩開闢了臺灣的海洋運動產業，建立了首套水上安全與海洋運動的教學系統。

蘇焉教授的貢獻與執著讓更多人能夠安全的親近海洋、享受海洋。如今蘇焉教授雖已辭世，但仍希望透過這些他使用過的裝備與物件，傳達蘇焉教授一輩子對海洋的熱愛精神，並鼓勵大眾親近海洋、認識海洋。