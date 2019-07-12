藝術家做人面獸雕塑 和總統候選人撞臉

2019-07-12 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



走入藝術家許自貴的AKUI美術館，一定會驚艷於滿室各式人臉動物雕塑：鳥人、精靈、12生肖。注意看，還會發現不少角色人臉和眼前畫家一模一樣，甚至有些雷同電視上的政治、經濟話題人物，其中不乏總統候選人，讓觀眾會心一笑。

許自貴以人臉動物雕塑聞名，逼真表情結合奇幻輪廓，鮮豔色彩配上紙漿雕塑細緻肌理，風格辨識度十足，身為台南「藝術森林」計畫一員的AKUI個人美術館，就集他歷年作品大成。在二樓工作室，還會看到堆積的報紙、紙漿機、工作台，充分說明藝術家的勞動過程。

早年的許自貴，以平面繪畫著稱。許自貴說，他在台灣師範大學美術系時，一直學寫實等傳統繪畫，30歲就開回顧展，卻在同年赴美國普拉特學院進修時，發現自己未建立個人風格，決心打掉重練、從改變創作材料做起。

身為窮學生，許自貴從垃圾中找到創作材料：紙。他說，紐約當時實施垃圾分類，垃圾不是丟垃圾車就放門口，他看到其中廢紙之多，又考量紙在人類文明重要性，嘗試先把紙撕碎、做出肌理當畫材，後來又把紙變成紙漿，做成浮雕上色，最後再做出立體造形。

從垃圾中挖掘的紙漿雕塑一做三十幾年，許自貴的主題從早期喜歡做社會批判，一路演變到現今的生活化，改變關鍵是2004年看到一本變色龍圖鑑。他說，他那時才發現變色龍種類、色彩之豐富，表現出形式與色彩的「純美」，「大家以前喜歡文以載道、有所影射，但表達純粹不也很好？」

如今，許自貴各式雕塑在奇趣可愛中自具獨特魔幻，既具藝術高度也受大眾歡迎，在高雄駁二藝術特區和近來台北空總「妖氣都市」展中都是吸睛重點，不少作品還富家族記憶。例如他以母親臉做雕塑，背後加入家族人物各生肖；也有俏皮地以妻子生肖「虎」身與妻子容貌結合，配上自己和兒子人臉結合鼠身，意指「母老虎發威」。這些作品，都可在AKUI美術館看到，還可在門口由他兒子經營的咖啡館喝杯咖啡。