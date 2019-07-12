明起兩波優惠！85℃這些飲品通通第2杯半價

2019-07-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



全台85℃門市7月限期兩波推出第二杯半價優惠，第一波7/13(六)到7/16(二)、第二波從7/27(六)到7/30(二)，購買葡萄柚優格氣泡飲或是百香優格氣泡飲，任選兩杯，可享第二杯半價。