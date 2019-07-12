周末衝一波！85度C熱賣水果氣泡飲 第2杯半價只有這幾天
炎熱夏天來一杯氣泡飲最過癮了，85℃自本周六(13日)起，限8天推出第2杯半價優惠，「夏日氣泡祭」活動時間共兩波包括：7/13到7/16、7/27到7/30一共8天，可選擇葡萄柚優格或百香優格口味，任選2杯享第2杯半價，手搖飲控又要衝一波了。
85℃夏天熱賣的水果氣泡飲系列，是用清爽口感的優格乳酸調製，加葡萄柚和百香果汁，搭配現打氣泡水，漸層色彩看了就透心涼，有點像果汁汽水的風味，受到少女們的喜愛。
本次活動的葡萄柚優格氣泡飲和百香優格氣泡飲，中杯原價60元，兩種口味任選第2杯半價，平均下來每杯只要45元，好朋友共享最划算，第一波7/13(六)-7/16(二)，第二波7/27(六)-7/30(二)，氣泡飲控與手搖飲控快筆記下來，清涼一夏！如有更動活動規則與售價，以官方粉絲團和現場門市公告為準。
哪裡喝
全省85℃門市
葡萄柚優格氣泡飲 原價60元（中冰）
百香優格氣泡飲 原價60元（中冰）
第一波：7/13(六)-7/16(二)
第二波：7/27(六)-7/30(二)
以上活動期間任選第二杯水果氣泡飲半價，活動與售價以現場門市公告為準
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