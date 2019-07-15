嘗一口酒杯裡的陽光！雪莉桶威士忌從西班牙到蘇格蘭的木桶之旅

2019-07-15 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 報導



「雪莉桶威士忌」應該是近年台灣威迷們最鍾情的烈酒，酒商也不斷推陳出新，市場常可Oloroso、PX、Fino等不同雪莉酒的名稱，但，你真的知道箇中差別嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／格蘭利威 提供 分享 facebook

雪莉酒意指限定生產於西班牙南部安達露西亞省「雪莉三角洲」地區的加烈葡萄酒，和葡萄牙的波特酒、法國的香檳及美國的波本酒類似，都是區域限定的酒品。而「加烈葡萄酒」，意指在釀造過程中加入白蘭地，以加強酒精濃度的葡萄酒款。

16、17世紀是雪莉酒的全盛時期，在歐洲曾被譽為「世上最好的葡萄酒」，莎士比亞甚至稱雪莉酒為「裝在瓶裡的西班牙陽光」。即使同樣出自西班牙，雪莉酒也有很多不同的派別，像Fino和Manzanilla等陳年不太久的品種，外觀近似白酒，味道較清淡而乾澀；而酒度更高的Oloroso和Pedro Ximénez則多經長時間儲存，除了色澤會因氧化而加深，和木桶的接觸也賦予其更濃郁、甜美的滋味。

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木桶與酒不斷相互影響，木桶除了賦予酒體更豐富複雜的口感，酒的氣味也會慢慢滲入木桶之中，因此，年份較久的Oloroso用於威士忌生產，就帶來了豐富的乾果及木桶芳香，且不會太甜，讓威士忌有更複雜而迷人的味道。

「格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽威士忌」初入台灣，就摘下單一麥芽威士忌新品銷售冠軍，主要原因，除了斯貝賽風味典範13年的特殊年份、獨獻台灣的稀有性，還有更重要的就是100%採用西班牙Oloroso歐洲橡木雪莉桶。目前市場上許多雪莉桶是美國橡木雪莉桶，而西班牙歐洲橡木雪莉桶不僅成本更高，其花果香氣也比美國橡木雪莉更為豐富，並賦予更多丹寧調性。

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花這麼高的成本、獨獻給台灣，台灣人懂嗎？格蘭利威表示，使用歐洲橡木桶、全程都在雪莉桶中熟成的「百分百純正雪莉桶」所醞釀出來的威士忌香氣特別馥郁，尾韻綿長，絕對能滿足台灣威士忌迷的期待，「看摘下新品銷售No.1就知道了」。數字會說話，台灣人不僅懂酒，看來，還能嘗出這支蘊藏在西班牙Oloroso雪莉桶13年珍釀的美好滋味。

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