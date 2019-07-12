獨家引進、躺在泡泡浴缸裡「看電影」 這家飯店超狂！

2019-07-12 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「電影」除了端坐，還能怎麼看？今夏度假飯店大打「看電影奇招」，台南趣淘漫旅率先推出「泡泡浴缸電影院」，邊泡澡邊看電影來消暑；花蓮太魯閣峽谷裡的晶英酒店則開啟「兒童水上電影院」，一個救生圈，就能舒服的在水中泡著看電影！

台南這家曾被媒體形容為「尖叫飯店」的趣淘漫旅台南，今年暑假引進國外流行的泡泡浴缸，推出「泡泡浴缸電影院」，讓遊客可以在戶外邊泡澡、吃美食、喝啤酒，邊享受著好萊塢電影，一掃南台灣熱辣高溫。據了解，「浴缸電影院」曾經風靡倫敦、東京等地，發源於英國，而日本澀谷也在2018年於百貨公司頂樓首次舉辦，這個廣受年輕人及家庭喜愛的活動，現在也登入趣淘漫旅台南，泡泡浴缸不但能加冷加熱，且會不斷產生泡泡，每個浴缸最多可容納4~6人，正適合三五好友或全家一起享受，房客雙人加購價1000元，體驗價不到日本的1/2。

凱撒飯店連鎖旗下的趣淘漫旅台南也有暑假6人成行，3天2夜「尖叫住房專價」每人999元，每日官網限量5間，加贈送4項活動，包括自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀岩競技。

太魯閣晶英酒店也打造了全新的「兒童水上電影院」，暑假期間周五至周日下午3點至4點推出，提供水上充氣浮具，父母可帶著小朋友一同在室內泳池欣賞親子電影。此外，「小小獵人體驗營」也將深入部落，體驗在山林裡製作迷你弓箭、挑戰趣味射箭、盪鞦韆與搗麻糬；另有划獨木舟看斷崖、海上遊艇+跳海游泳、峽谷野餐一日遊等新玩方。即起至8月31日有一泊二食住房專案， 雙人成行平日每人3,899元起。