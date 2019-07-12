親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

10名男大生墾丁下海戲水 1人遭浪捲失蹤今尋獲遺體

隋棠蜜桃臀放閃、孫芸芸撩髮露美腿 撞Chloé鎖頭包 力拚仙女下凡張鈞甯

2019-07-12 09:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Chloé Aby鎖頭包真是太強大了，一口氣蒐集4枚瀏覽量霸主級的孫芸芸、隋棠、張鈞甯和許路兒，孫芸芸、許路兒都以露腿撩髮展現不經意的性感，簡直網美定番姿勢，張鈞甯則是仙得讓人心跳漏拍，隋棠看似休閒灑脫，但一個轉身就盡顯美好臀線，IG隔空鬥靚讓人看得相當過癮。

繼春夏人氣包款Chloé C之後，Chloé在2019秋季發表的Aby鎖頭包成了女星新歡，也是品牌七夕情人節檔期的推薦單品；Aby手袋取材自2006年發表的Paddington鎖頭包，個性鮮明、線條流暢，硬挺輪廓具更大收納空間，重新詮釋的Chloé鎖頭，宛若珠寶輕巧，鑲嵌其中的logo燙金皮革則帶來精緻細節，柔軟光滑的小牛皮搭配金、銀色金屬扣環，展現時髦都會感。

全新的Aby鎖頭包可以手提、肩背或斜背，推出百搭的黑、灰、咖啡色，以及張鈞甯選用的雲朵淺藍「仙女色」，她穿著婉約長裙搭襯Aby鎖頭包，仙氣逼人，簡直拍攝仙女寫真集；孫芸芸和許路兒都以帥性短褲演繹Aby鎖頭包的個性；隋棠則是休閒造型詮釋百搭黑色鎖頭包，和老公儷影放閃，不經意露出美人心機的蜜桃臀曲線，呈現美好風景。

孫芸芸以熱辣短褲和撩髮姿態詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
孫芸芸以熱辣短褲和撩髮姿態詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
分享
許路兒撩髮、露腿和孫芸芸的姿勢有異曲同工之妙，這美拍定番姿勢姊妹們快學起來。圖／...
許路兒撩髮、露腿和孫芸芸的姿勢有異曲同工之妙，這美拍定番姿勢姊妹們快學起來。圖／取自IG
分享
隋棠在北海道度假時，以休閒打扮展現Aby黑色鎖頭包的實用百搭。圖／取自IG
隋棠在北海道度假時，以休閒打扮展現Aby黑色鎖頭包的實用百搭。圖／取自IG
分享
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
分享
張鈞甯款Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
張鈞甯款Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
分享
隋棠和先生Tony以背影放閃，背起Aby黑色鎖頭包加碼蜜桃臀曲線放送。圖／取自I...
隋棠和先生Tony以背影放閃，背起Aby黑色鎖頭包加碼蜜桃臀曲線放送。圖／取自IG
分享
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
分享
許路兒以休閒風格配襯Aby黑色鎖頭包的帥氣。圖／取自IG
許路兒以休閒風格配襯Aby黑色鎖頭包的帥氣。圖／取自IG
分享
隋棠在北海道度假時，以休閒打扮展現Aby黑色鎖頭包的實用百搭。圖／取自IG
隋棠在北海道度假時，以休閒打扮展現Aby黑色鎖頭包的實用百搭。圖／取自IG
分享
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
分享
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
分享
孫芸芸款Chloé Aby咖啡色鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
孫芸芸款Chloé Aby咖啡色鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
分享
隋棠、許路兒款Chloé Aby黑色鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提...
隋棠、許路兒款Chloé Aby黑色鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
分享
隋棠在北海道度假時，以休閒打扮展現Aby黑色鎖頭包的實用百搭。圖／取自IG
隋棠在北海道度假時，以休閒打扮展現Aby黑色鎖頭包的實用百搭。圖／取自IG
分享
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
分享
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
孫芸芸以長版風衣、熱辣短褲，撩髮詮釋Aby咖啡色鎖頭包。圖／取自IG
分享
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
分享
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
分享
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
張鈞甯選用「仙女色」雲朵淺藍鎖頭包，整個人也散發輕盈空靈的仙氣。圖／取自臉書
分享
Chloé Aby灰色鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
Chloé Aby灰色鎖頭包，售價73,800元。圖／Chloé提供
分享

咖啡珠寶七夕
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

獨家引進、躺在泡泡浴缸裡「看電影」 這家飯店超狂！

2019-07-12 09:42

更輕、更薄、更美！亞諾表和羅杰杜彼陀飛輪挑戰極限

2019-07-12 07:16

LVMH集團的超模準太子妃再度與蕭邦合作慈善珠寶 獻愛兒童

2019-07-12 07:11

燦坤全民購物節 秒殺商品會員獨享

2019-07-12 00:01

雞精配茶葉蛋 45元給你好精神

2019-07-11 23:52

The Ukai Taipei夏季新菜土鍋炊飯、四段重 展現清爽的夏日旬味

2019-07-11 23:39

FENDI新品外套 李聖經、渡邊直美搶穿

2019-07-11 23:34

堅持「春申食府」原味 楊佩佩跨界餐飲

2019-07-11 23:10

「帥氣」是最棒的禮物！型男保養、髮品新鮮貨快幫老爸買一波

2019-07-11 21:32

全面禁用！化粧品卻檢出 學者點出「石綿」管制漏洞

2019-07-11 21:07

限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01

4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29

高檔法餐又添一間！微風南山47樓Mirawan正式開幕

2019-07-11 19:30

IG大開箱！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里 「這個」香到會惹怒同事啦！

2019-07-11 19:16

每種型號都裝得下！巴黎世家推超可愛迷你購物袋手機包

2019-07-11 19:14

「請支援收銀」成絕響 全聯推PX Pay 婆媽超會用

2019-07-11 18:10

暑假出遊在機場先買一波！昇恆昌「LINE FRIENDS獨家聯名旅遊小物」每一款都想收

2019-07-11 18:07

葡萄牙編織藝術家亞洲首展 初衣食午變身夏日裡的清涼海洋

2019-07-11 18:05

乾杯6月營收亮眼！宣示進入資本市場方向不變

2019-07-11 17:20

LV monogram撒野新樣貌 叢林風格好搶眼 新款入手還要等到8月份

2019-07-11 17:18

化妝不分女人、男人　ADDICTION 10周年彩盤限量登場，城市版一盒化全臉～

2019-07-11 17:03

「猿田彥珈琲」前進台中市區 進駐勤美綠園道7/20開幕

2019-07-11 16:39

美牛漢堡月！3家漢堡店推出最「牛」漢堡 指定店消費抽獎免費吃

2019-07-11 16:32

「夏季旅展」下周五開展 杜拜快閃2萬有找

2019-07-11 16:20

飯店好康看這裡！「兩岸旅展」表演多、優惠大 2.2折起開搶

2019-07-11 16:19

「曙光祭-免廢收聽」周末信義區20組音樂人接力開唱 逛街順便聽歌搖擺一下

2019-07-11 16:10

質世代再進化！evian圓夢計畫，免費送你出國遨遊天際

2019-07-11 15:53

化妝一直卡粉怎麼辦？4原因代表妳的皮膚出問題囉～

2019-07-11 15:28

「貴婦百貨」夏日美食優惠結帳最高現抵200 微風南山餐廳啟用手機訂候位

2019-07-11 14:52

梅花表歡慶百年 限定版女表登場

2019-07-11 12:57

李榮浩挑生日求婚同框楊丞琳 甜曬海瑞溫斯頓鑽戒

2019-07-11 12:25

班奈狄克康柏拜區為「表」朗讀 帥照秒登粉專大頭貼

2019-07-11 12:02

一芳水果茶珍奶一天可賣出25萬杯！好吃的兩大秘訣是…

2019-07-11 11:56

陪伴六七年級長大的Hello Kitty 45歲囉！鎮金店超萌聯名來了

2019-07-11 11:16

用創作述說冰島的孤寂 -「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展

2019-07-11 11:09

夏日限定！奎克咖啡 X 萬波紅茶聯名「手搖飲系」日式刨冰

2019-07-11 10:42

南瀛天文嘉年華將開幕 全台天文協會望遠鏡到場助觀測

2019-07-11 10:39

快約中華電信手機用戶 到華山論劍看金庸

2019-07-11 09:16

高雄翰品攜手二搞 舉辦「我的青春回憶插畫展」一起穿越80年代

2019-07-11 09:10
看更多

熱門文章

雨下不停！ 高雄鳥松神農路積水管制交通

2019-07-11 12:20

外島物價低？他幻想輕鬆買房獨居 居民揭殘酷現實

2019-07-11 16:38

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

一芳水果茶珍奶一天可賣出25萬杯！好吃的兩大秘訣是…

2019-07-11 11:56

政策確定高鐵要南延屏東 延伸宜蘭要再評估

2019-07-11 19:13

高一兒送刺激大禮！42歲爸爸搭特快車 4天變阿公

2019-07-11 13:55

洪泰雄減肥出師 開班傳授健康減重營養管理

2019-07-11 14:26

台大醫學院長倪衍玄接任 傳陳石池真除當醫院院長

2019-07-11 11:00

李榮浩挑生日求婚同框楊丞琳 甜曬海瑞溫斯頓鑽戒

2019-07-11 12:25

含糖飲料隱憂 研究：多喝100毫升罹癌風險增18%

2019-07-11 12:15

出國掃貨用不完轉賣？小心連隱形眼鏡盒都違法要罰3萬

2019-07-12 08:04

4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29

太平洋高壓來了 氣象局：明起一周越來越熱

2019-07-12 09:09

IG大開箱！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里 「這個」香到會惹怒同事啦！

2019-07-11 19:16

高鐵南延新增2案「進高雄、延屏東」 經費破千億

2019-07-12 00:00

高鐵南延增為4案 屏縣府傾向左營南延六塊厝

2019-07-11 21:09

清大超大膽！竟然向水星開「逆向違規」罰單

2019-07-11 15:39

高鐵南延屏東增2案 挨批先射箭再畫靶

2019-07-11 23:43

身上有小焦痂 醫：恐感染恙蟲病 未治療死亡率達6成

2019-07-11 11:34

名中醫陳潮宗半面痙攣 使出小針刀放鬆肌肉

2019-07-11 21:20

高鐵南延4案 高雄挺小港案 屏東要左營案

2019-07-12 00:10

吳德榮：熱帶系統是否成颱、影響台灣 下周一會明朗

2019-07-12 08:03

影／躺著看電影 高跟鞋教堂園區天幕影院免費看14天

2019-07-11 14:57

環保署公布去年PM2.5最嚴重前三名 都非工業區縣市

2019-07-11 11:42

每日星座運勢／雙魚需適當控制脾氣 財運佳有收穫

2019-07-12 00:00

高鐵延屏東4方案 1地下3高架

2019-07-11 20:17

漁民意外捕獲罕見玳瑁 水試所將擇期野放

2019-07-11 23:47

「請支援收銀」成絕響 全聯推PX Pay 婆媽超會用

2019-07-11 18:10

新北公車手機預約下車！15日起29條跨區公車啟用

2019-07-11 11:27

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

草莓、藍莓健康的秘密，讓營養師告訴你！

2019-07-11 14:49

每天只喝100毫升含糖飲料 罹癌風險就上升2成

2019-07-11 13:35

你吃檳榔加菸酒？得口腔癌機率增加123倍

2019-07-11 11:24

一生必遊一次！台中高美濕地7月13日起假日交管

2019-07-11 11:01

限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01

芒果長黑斑變得更甜、更搶手？是真有其事還是鬼扯！

2019-07-12 10:00

賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12

「貴婦百貨」夏日美食優惠結帳最高現抵200 微風南山餐廳啟用手機訂候位

2019-07-11 14:52

高鐵南延新增高雄2案 韓國瑜：樂觀其成

2019-07-11 19:13

經濟解析／為選舉搞軌 高鐵南延屏東恐成超級錢坑

2019-07-11 20:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top