隋棠蜜桃臀放閃、孫芸芸撩髮露美腿 撞Chloé鎖頭包 力拚仙女下凡張鈞甯

2019-07-12 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Chloé Aby鎖頭包真是太強大了，一口氣蒐集4枚瀏覽量霸主級的孫芸芸、隋棠、張鈞甯和許路兒，孫芸芸、許路兒都以露腿撩髮展現不經意的性感，簡直網美定番姿勢，張鈞甯則是仙得讓人心跳漏拍，隋棠看似休閒灑脫，但一個轉身就盡顯美好臀線，IG隔空鬥靚讓人看得相當過癮。

繼春夏人氣包款Chloé C之後，Chloé在2019秋季發表的Aby鎖頭包成了女星新歡，也是品牌七夕情人節檔期的推薦單品；Aby手袋取材自2006年發表的Paddington鎖頭包，個性鮮明、線條流暢，硬挺輪廓具更大收納空間，重新詮釋的Chloé鎖頭，宛若珠寶輕巧，鑲嵌其中的logo燙金皮革則帶來精緻細節，柔軟光滑的小牛皮搭配金、銀色金屬扣環，展現時髦都會感。