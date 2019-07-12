更輕、更薄、更美！亞諾表和羅杰杜彼陀飛輪挑戰極限

2019-07-12 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



製表品牌永遠都在挑戰極限。英倫魂的高級製表品牌亞諾表（Arnold & Son）強調全品牌表款均搭載自製機芯，而每顆機芯均為特定表款研發，因此結構力求勻稱具藝術感。以18世紀航海天文儀表為靈感的UTTE 鏤空陀飛輪腕表，是品牌最纖薄的作品，也是市面上最纖薄的鏤空陀飛輪之一。

UTTE為Ultra-Thin watch and Tourbillon Escapement的縮寫，顧名思義，以超纖薄的機芯及陀飛輪擒縱裝置為特色。UTTE 鏤空陀飛輪，在厚度僅8.34毫米的空間中，正反面均可見一枚3D球形飛行陀飛輪以一分鐘的轉速轉動，以A&S8200機芯為基礎發展出的A&S8220 機芯，搭配全新的鏤空雙發條盒為陀飛輪提供90小時恆常動力、並為展現陀飛輪完美展演的修改橋板及主機板。機芯的鏤空骨架錯綜通透，打磨精美，配稱5N紅金表殼，全球限量 50 枚。