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更輕、更薄、更美！亞諾表和羅杰杜彼陀飛輪挑戰極限

2019-07-12 07:16聯合報 記者孫曼╱即時報導

製表品牌永遠都在挑戰極限。英倫魂的高級製表品牌亞諾表（Arnold & Son）強調全品牌表款均搭載自製機芯，而每顆機芯均為特定表款研發，因此結構力求勻稱具藝術感。以18世紀航海天文儀表為靈感的UTTE 鏤空陀飛輪腕表，是品牌最纖薄的作品，也是市面上最纖薄的鏤空陀飛輪之一。

UTTE為Ultra-Thin watch and Tourbillon Escapement的縮寫，顧名思義，以超纖薄的機芯及陀飛輪擒縱裝置為特色。UTTE 鏤空陀飛輪，在厚度僅8.34毫米的空間中，正反面均可見一枚3D球形飛行陀飛輪以一分鐘的轉速轉動，以A&S8200機芯為基礎發展出的A&S8220 機芯，搭配全新的鏤空雙發條盒為陀飛輪提供90小時恆常動力、並為展現陀飛輪完美展演的修改橋板及主機板。機芯的鏤空骨架錯綜通透，打磨精美，配稱5N紅金表殼，全球限量 50 枚。

而不斷在材質上創新的羅杰杜彼（Roger Dubuis），新作Excalibur Spider Carbon3 碳纖維腕表含表鍊僅81克，則是以嶄新的技術克服碳纖維以往的諸多限制，從表殼、表鍊到機芯皆主要採用複層碳纖維製成而達到的超輕量效果，包括飛行陀飛輪中極為重要的上層框架也由碳纖維製作，展現高難度製表技術。

羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕...
羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕表，877萬5,000元，限量28只。圖／羅杰杜彼提供
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亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
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羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕...
羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕表，877萬5,000元，限量28只。圖／羅杰杜彼提供
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亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
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亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
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羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕...
羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕表，877萬5,000元，限量28只。圖／羅杰杜彼提供
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羅杰杜彼Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕表，877萬5,000元，限量28只。圖／羅杰杜彼提供
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亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
亞諾UTTE鏤空陀飛輪腕表，254萬1,500元，限量50枚。圖／亞諾表提供
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