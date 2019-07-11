The Ukai Taipei夏季新菜土鍋炊飯、四段重 展現清爽的夏日旬味

2019-07-11 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



位於微風南山46樓的The Ukai Taipei，除了坐擁大片信義區城市美景之外，同時也結合日本文化內斂的空間設計、服務人員的殷勤款待及料理人追求極致的上乘料理。今年夏季，重視時令的日本人，將其表現於日常飲食文化之中，推出炎夏也能讓味蕾大開的菜單，並在各種盛裝的食器及裝飾物上都也能感受到季節的氛圍。

簡約現代的割烹區域，料理長在客人面前展現純熟技藝，首先由一道看似豆腐，卻不含任何豆類的「胡麻豆腐」，以葛粉與芝麻將搭配的絕妙滋味來開胃；接著以花枝、鰹魚、鮪魚壽司、炭烤蒲燒鰻所組成的「四段重」，完美展現日式會席料理中擺盤細膩繽紛的前菜，其中鰹魚稻草燒，用稻草燒烤後食用，除了視覺及味覺外，更能藉由嗅覺感受豐富的滋味。