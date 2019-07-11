「帥氣」是最棒的禮物！型男保養、髮品新鮮貨快幫老爸買一波

2019-07-11 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每到父親節前夕，張羅爸爸的禮物總是3C、電鬍刀、按摩椅、保健食品，難免覺得太老套，時下型男當道．潔淨光亮的好膚質與豐盈蓬鬆的秀髮，能讓老爸站在時尚最前線，快幫爸爸採買適合的男性保養與髮品，將「帥氣」當成最棒的禮物。

今年台隆手創館引進多款男性保養用品與修護髮品，新上市的日本男性保養品牌「BULK HOMME本客」針對男性肌膚特性落實油水平衡保養根基，全系列包括護手凝膠、潔顏霜、化妝水、乳液、基礎入門組等，購買任一商品就送STARTER KIT本客基礎入門體驗品一份，數量有限送完為止；台隆獨賣的男神清涼系列包括石鹼、沐浴洗髮露2合1、化妝水等，讓豪邁不羈的老爸也能輕鬆做好清潔與保養，另有EBC Lab頭皮清潔護理洗髮精與護髮素、頭皮滋養護理洗髮精與護髮素、頭皮滋養護髮精華液（滋潤款）、頭皮調理護髮精華（清爽款）等也推出父親節特價優惠。

即日起至9月11日台隆電子會員當日累積消費滿500元，即有機會抽中Amino Mason胺基酸植萃修護組；購買髮類商品滿488元送艾瑪斯90ml旅行罐一瓶，購買任一男性用品送倫士度去味沐浴露30ml一瓶，贈品數量有限、送完為止。

康是美獨家販售的Avene雅漾男士系列包括泡沫輕盈豐潤的舒緩刮鬍慕斯、清爽水感質地的舒緩保濕凝乳，專為日常基礎保養設計，讓怕麻煩的老爸也能顧好面子問題。