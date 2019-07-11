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全面禁用！化粧品卻檢出 學者點出「石綿」管制漏洞

2019-07-11 21:07聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台灣代工製造的4款化粧品，遭美、加驗出疑似含有一級致癌物「石綿」，同步發出國際化粧品警訊，我國也於9日宣布預防性下架，啟動調查，初步懷疑與化粧品中添加滑石粉有關，我國從去年起全面禁用石綿，但學者發現國內禁用的僅是原料，業者仍可從國外進口含有石綿的產品，等同是「石綿管制漏洞」。

我國禁用石綿卻在化粧品中仍被檢出可能含有石綿成分，且外銷國外，被批評「丟臉丟到國外」。台大健康政策與管理所教授鄭雅文表示，滑石以及高嶺土都是屬於矽酸類的礦物，與石綿的礦岩類似，開採時很容易被石綿污染，滑石粉廣泛用在各種產品，不只有化粧品、手術手套、電纜、橡膠、食品添加物等都可能使用。

美國嬌生爽身粉被指控含石綿引發癌症等疑慮，美國密蘇里州法院判決，嬌生須賠償46.9億美元，美國食藥局也開始對滑石粉做1監控、規範，鄭雅文說，美國在有受害者的狀況下，開始監測，但台灣目前沒有案例，也使政府沒有壓力，但石綿影響長遠，政府不該沒有作為。

台大醫院環境及職業醫學部兼任醫師李俊賢與團隊今年4月，發表我國去年進口石綿相關產品的進口量，光是石棉建材、石綿紡織品、石綿耐磨材料等3大類的貨品，去年就進口941.9噸，以大陸為最大進口國。

李俊賢表示，我國已全面禁用石綿，但在我國營造業及紡織業中仍可見到石綿的身影，法令規定不得輸入石綿原料於台灣製造，但並未明文規定不得輸入含有石綿的產品，全面禁用的政令等於漏洞百出，且管控規範相當落後。

他說，近期看見許多曾受石綿危害的勞工，陸續被檢查罹患惡性間皮細胞瘤而辭世，人們過去不曉得石綿的危害，沒辦法抑制這群人病發，但未來可以預防發病的人數繼續直線攀升，只是台灣目前並非真正全面禁止石綿的國家。

台北榮總職業醫學科主任楊振昌說，我國法規確實有漏洞，且國內在空氣、產品等石綿監測上，並沒有非常積極，根據職業暴露石綿引起之石綿肺症認定參考指引中指出，直接暴露在石綿空氣中濃度大於5f／c.c.以上，且暴露大於一年，就可能罹患石綿肺症，呼籲政府正視。

國內多位專家過去曾共同呼籲政府應重視石綿對人所帶來的危害。圖／本報資料照片
國內多位專家過去曾共同呼籲政府應重視石綿對人所帶來的危害。圖／本報資料照片
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台大醫院嬌生癌症
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