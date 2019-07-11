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限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01聯合報 記者何雅玲╱即時報導

全聯自有行動支付PX Pay自5月24日上線1.5個月，下載數已衝破200萬，六周即達成原擬九周目標下載量，躋身台灣行動支付前三大，平均每十位國人即有一人下載；為推廣更多PX Pay使用者，明（12）日起至7月14日，一連三天祭出用PX Pay儲值金支付滿100元就送200點的限時活動，回饋率高達20%。

全聯執行長謝健南表示，全聯今年底將達到1000家門市規模，而今年重點工作之一就是衝刺PX Pay的下載數。根據數字統計顯示，PX Pay上線至今，不但下載速度驚人，實際註冊率也達九成以上，使用率更是突破三成，其中，40歲以上的使用者占比超過60%，50歲以上的使用者占了26%，顯示只要介面簡單、使用便捷且誘因多，被視為最不擅用3C的長輩們比年輕人更常用。

PX Pay的推出，連帶推升一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8間合作銀行的總綁卡數，即將衝破百萬張。目前，PX Pay綁信用卡的數字約85萬，其中，原就有實體信用卡合作的中國信託與台新銀行，合計貢獻三成綁卡數，另外PX Pay新合作的六家銀行總計佔了總綁卡數的七成，其中，國泰世華綁卡居第一名，玉山銀行也已遠超過與其他通路合作的綁卡數。同時也因PX Pay導入多家信用卡，成功帶進新客群，以至全聯整體非現金支付佔比已攀升至33.5%，較去年同期增加8%。

隨著PX Pay的上線，也推升全聯30歲以下的年輕會員數倍增，從原本的9%成長到20%；使用PX Pay結帳的單筆消費，也較平均客單價多了兩成；最重要的是，明顯快速消化結帳排隊人潮，因為使用PX Pay而節省找零與忘帶卡報電話的時間，使得結帳速度快一倍，這也讓過去大家熟悉的「請支援收銀」賣場廣播成為絕響。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay的推行成功，除了多卡片策略奏效，同時與八大合作銀行合作，輪番祭出各種點數回饋優惠，更大手筆祭出高額獎金給內部員工，激勵第一線門市店員積極推廣，目前線下推廣下載數占比達7成。

至於如何享PX Pay多重好康，劉鴻徵分享一個精打細算的聰明用法，建議可先綁定信用卡，並將儲值金存入信用卡，之後再使用PX Pay，點數可以來回賺。 而PX Pay也可以轉點數，根據統計，PX Pay自上線以來，使用轉點次數總計28萬次，平均一天轉點6222次。除了自己的卡片互轉，也可把點數當作禮物轉送他人、集點換購商品或消耗用不到的點數。未來還將開發更多服務，整付零取、咖啡預售寄杯等。

全聯PX Pay自5/24上線後至今的下載數已超過200萬次，一個半月內即有十分...
全聯PX Pay自5/24上線後至今的下載數已超過200萬次，一個半月內即有十分之一的國人下載，躋身台灣行動支付前三大的行列。圖/全聯提供
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同時與八大合作銀行合作的多卡片策略是全聯PX Pay推行成功的主因之一。圖/全聯...
同時與八大合作銀行合作的多卡片策略是全聯PX Pay推行成功的主因之一。圖/全聯提供
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全聯將於7/12~7/14祭出用PX Pay儲值金支付滿100元就送200點的限...
全聯將於7/12~7/14祭出用PX Pay儲值金支付滿100元就送200點的限時活動。圖/全聯提供
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