親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

堅持「春申食府」原味 楊佩佩跨界餐飲

2019-07-11 23:10聯合報 記者魏妤庭／台北報導

知名製作人楊佩佩接手春申食府。 記者徐兆玄／攝影
知名製作人楊佩佩接手春申食府。 記者徐兆玄／攝影
分享

曾在電視圈叱吒風雲的知名製作人楊佩佩，捧紅過無數影星，所製作的戲劇更是許多5到7年級生的共同回憶。雖然她已從電視圈退休，但去年因緣際會接手江浙菜餐廳「春申食府」，成了餐飲界的「新生」，令不少人感到詫異。

喜歡江浙菜饕客，肯定對春申食府不陌生。春申食府最早是由「小李師傅」李慶興開設的餐廳。李慶興的師傅大有來頭，是老蔣時代「御廚」唐永昌，他所開的復興園餐廳，在50年代與敘香園並稱為兩大江浙餐廳。而從師傅身上學得一身好手藝的李慶興，自紅豆食府離開後，便自己開了春申食府，有不少客人慕名而來成為常客，楊佩佩就是其中一位。

春申食府主廚黃世龍。 記者徐兆玄／攝影
春申食府主廚黃世龍。 記者徐兆玄／攝影
分享

但去年（2018年）春申食府傳出將關門消息，楊佩佩得知後，覺得就此關門相當可惜，於是向對方借來財報，認為生意做得下去，又聽說餐廳團隊會留下，她想著若自己接手餐廳，既可以繼續吃到美味料理，又能提供就業機會，何樂而不為，便下定決心與房東續約，並在去年5月從饕客變成店主，當起了餐廳老闆來。

楊佩佩苦笑說，拍戲拍了30多年，已經如魚得水，退休後想說只是接手餐廳，每個月看財報就可以在家裡坐著賺錢，沒想到把事情想得太簡單，以為餐廳老闆很好當，結果完全不是這回事。她表示，餐廳經營瑣事多，從菜色口味到員工人事問題等，每一個細節都要注意，感嘆真是「隔行如隔山」，還開玩笑說：「早知道那麼累，回去拍戲就好啦！」

春申食府料理，掛爐櫻桃鴨。 記者徐兆玄／攝影
春申食府料理，掛爐櫻桃鴨。 記者徐兆玄／攝影
分享

「頭洗下去了也就沒辦法啦，只能把事情做好！」楊佩佩幾乎每天到餐廳試菜，與主廚討論調整口味。講起自家餐廳菜色，她可是如數家珍，從招牌烤鴨、豌豆沙蝦仁、醬燒蟹年糕、絲瓜蝦仁小籠包，甚至是老餐廳、老師傅才做得出來的砂鍋花三鮮，全都是她推薦點來吃的菜。而每一樣菜裡有哪些食材，她也能一一說出，顯見她的用心。

回顧接手餐廳這一年來挑戰不少，楊佩佩表示，開餐廳與拍戲唯一相同的地方，就是突發事件多。除了受到一例一休影響人事問題外，客人上門情況難以掌握，有時客滿有時門可羅雀，仍在邊做邊摸索，但她也提到，菜色口碑好最重要，希望餐廳菜肴可以不斷精進，服務再改善，讓更多人能吃得到她心中的美味佳肴。

春申食府料理，絲瓜蝦仁小籠包。 記者徐兆玄／攝影
春申食府料理，絲瓜蝦仁小籠包。 記者徐兆玄／攝影
分享

春申食府

地址：台北市大安區仁愛路四段66號

電話：02-2707-3555

可上網站查詢聯繫

營業時間：11:30～14:30；17:30～21:30

房東烤鴨北市餐飲
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

燦坤全民購物節 秒殺商品會員獨享

2019-07-12 00:01

雞精配茶葉蛋 45元給你好精神

2019-07-11 23:52

The Ukai Taipei夏季新菜土鍋炊飯、四段重 展現清爽的夏日旬味

2019-07-11 23:39

FENDI新品外套 李聖經、渡邊直美搶穿

2019-07-11 23:34

「帥氣」是最棒的禮物！型男保養、髮品新鮮貨快幫老爸買一波

2019-07-11 21:32

全面禁用！化粧品卻檢出 學者點出「石綿」管制漏洞

2019-07-11 21:07

限時3天！全聯PX Pay儲值支付滿100元送200點

2019-07-11 21:01

4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29

高檔法餐又添一間！微風南山47樓Mirawan正式開幕

2019-07-11 19:30

IG大開箱！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里 「這個」香到會惹怒同事啦！

2019-07-11 19:16

每種型號都裝得下！巴黎世家推超可愛迷你購物袋手機包

2019-07-11 19:14

「請支援收銀」成絕響 全聯推PX Pay 婆媽超會用

2019-07-11 18:10

暑假出遊在機場先買一波！昇恆昌「LINE FRIENDS獨家聯名旅遊小物」每一款都想收

2019-07-11 18:07

葡萄牙編織藝術家亞洲首展 初衣食午變身夏日裡的清涼海洋

2019-07-11 18:05

乾杯6月營收亮眼！宣示進入資本市場方向不變

2019-07-11 17:20

LV monogram撒野新樣貌 叢林風格好搶眼 新款入手還要等到8月份

2019-07-11 17:18

化妝不分女人、男人　ADDICTION 10周年彩盤限量登場，城市版一盒化全臉～

2019-07-11 17:03

「猿田彥珈琲」前進台中市區 進駐勤美綠園道7/20開幕

2019-07-11 16:39

美牛漢堡月！3家漢堡店推出最「牛」漢堡 指定店消費抽獎免費吃

2019-07-11 16:32

「夏季旅展」下周五開展 杜拜快閃2萬有找

2019-07-11 16:20

飯店好康看這裡！「兩岸旅展」表演多、優惠大 2.2折起開搶

2019-07-11 16:19

「曙光祭-免廢收聽」周末信義區20組音樂人接力開唱 逛街順便聽歌搖擺一下

2019-07-11 16:10

質世代再進化！evian圓夢計畫，免費送你出國遨遊天際

2019-07-11 15:53

化妝一直卡粉怎麼辦？4原因代表妳的皮膚出問題囉～

2019-07-11 15:28

「貴婦百貨」夏日美食優惠結帳最高現抵200 微風南山餐廳啟用手機訂候位

2019-07-11 14:52

梅花表歡慶百年 限定版女表登場

2019-07-11 12:57

李榮浩挑生日求婚同框楊丞琳 甜曬海瑞溫斯頓鑽戒

2019-07-11 12:25

班奈狄克康柏拜區為「表」朗讀 帥照秒登粉專大頭貼

2019-07-11 12:02

一芳水果茶珍奶一天可賣出25萬杯！好吃的兩大秘訣是…

2019-07-11 11:56

陪伴六七年級長大的Hello Kitty 45歲囉！鎮金店超萌聯名來了

2019-07-11 11:16

用創作述說冰島的孤寂 -「我的秘密在浪漫的時候公開」倪嘉隆創作個展

2019-07-11 11:09

夏日限定！奎克咖啡 X 萬波紅茶聯名「手搖飲系」日式刨冰

2019-07-11 10:42

南瀛天文嘉年華將開幕 全台天文協會望遠鏡到場助觀測

2019-07-11 10:39

快約中華電信手機用戶 到華山論劍看金庸

2019-07-11 09:16

高雄翰品攜手二搞 舉辦「我的青春回憶插畫展」一起穿越80年代

2019-07-11 09:10

安潔莉娜裘莉女神樣巴黎逛大街 網友：胸前兩點比LV珠寶還搶鏡

2019-07-11 08:30

TOD’S豆豆鞋 限定店登場 把義大利搬來台中

2019-07-11 00:18

美式餐廳也賣牛肉麵! 德州牛排五道夏季限定料理上桌

2019-07-10 23:17

彩妝也能玩「黑與白」　香奈兒呈現經典色秋季彩妝，顏色轉換好驚豔

2019-07-10 22:59
看更多

熱門文章

雨下不停！ 高雄鳥松神農路積水管制交通

2019-07-11 12:20

女友「玩鳥」見血 男痛不欲生大怒：從現在起變前任！

2019-07-11 09:13

安潔莉娜裘莉女神樣巴黎逛大街 網友：胸前兩點比LV珠寶還搶鏡

2019-07-11 08:30

一芳水果茶珍奶一天可賣出25萬杯！好吃的兩大秘訣是…

2019-07-11 11:56

瘦身、明目、抗紫外線 這個夏天必吃的最營養水果

2019-07-11 08:00

政策確定高鐵要南延屏東 延伸宜蘭要再評估

2019-07-11 19:13

外島物價低？他幻想輕鬆買房獨居 居民揭殘酷現實

2019-07-11 16:38

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

高一兒送刺激大禮！42歲爸爸搭特快車 4天變阿公

2019-07-11 13:55

洪泰雄減肥出師 開班傳授健康減重營養管理

2019-07-11 14:26

台大醫學院長倪衍玄接任 傳陳石池真除當醫院院長

2019-07-11 11:00

蛋殼長滿密集顆粒「像蟲卵」 養雞人解答網友疑惑

2019-07-11 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top