堅持「春申食府」原味 楊佩佩跨界餐飲

2019-07-11 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／台北報導



知名製作人楊佩佩接手春申食府。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

曾在電視圈叱吒風雲的知名製作人楊佩佩，捧紅過無數影星，所製作的戲劇更是許多5到7年級生的共同回憶。雖然她已從電視圈退休，但去年因緣際會接手江浙菜餐廳「春申食府」，成了餐飲界的「新生」，令不少人感到詫異。

喜歡江浙菜饕客，肯定對春申食府不陌生。春申食府最早是由「小李師傅」李慶興開設的餐廳。李慶興的師傅大有來頭，是老蔣時代「御廚」唐永昌，他所開的復興園餐廳，在50年代與敘香園並稱為兩大江浙餐廳。而從師傅身上學得一身好手藝的李慶興，自紅豆食府離開後，便自己開了春申食府，有不少客人慕名而來成為常客，楊佩佩就是其中一位。

春申食府主廚黃世龍。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

但去年（2018年）春申食府傳出將關門消息，楊佩佩得知後，覺得就此關門相當可惜，於是向對方借來財報，認為生意做得下去，又聽說餐廳團隊會留下，她想著若自己接手餐廳，既可以繼續吃到美味料理，又能提供就業機會，何樂而不為，便下定決心與房東續約，並在去年5月從饕客變成店主，當起了餐廳老闆來。

楊佩佩苦笑說，拍戲拍了30多年，已經如魚得水，退休後想說只是接手餐廳，每個月看財報就可以在家裡坐著賺錢，沒想到把事情想得太簡單，以為餐廳老闆很好當，結果完全不是這回事。她表示，餐廳經營瑣事多，從菜色口味到員工人事問題等，每一個細節都要注意，感嘆真是「隔行如隔山」，還開玩笑說：「早知道那麼累，回去拍戲就好啦！」

春申食府料理，掛爐櫻桃鴨。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

「頭洗下去了也就沒辦法啦，只能把事情做好！」楊佩佩幾乎每天到餐廳試菜，與主廚討論調整口味。講起自家餐廳菜色，她可是如數家珍，從招牌烤鴨、豌豆沙蝦仁、醬燒蟹年糕、絲瓜蝦仁小籠包，甚至是老餐廳、老師傅才做得出來的砂鍋花三鮮，全都是她推薦點來吃的菜。而每一樣菜裡有哪些食材，她也能一一說出，顯見她的用心。

回顧接手餐廳這一年來挑戰不少，楊佩佩表示，開餐廳與拍戲唯一相同的地方，就是突發事件多。除了受到一例一休影響人事問題外，客人上門情況難以掌握，有時客滿有時門可羅雀，仍在邊做邊摸索，但她也提到，菜色口碑好最重要，希望餐廳菜肴可以不斷精進，服務再改善，讓更多人能吃得到她心中的美味佳肴。

春申食府料理，絲瓜蝦仁小籠包。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

春申食府

地址：台北市大安區仁愛路四段66號

電話：02-2707-3555

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營業時間：11:30～14:30；17:30～21:30