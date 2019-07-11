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4種行為識破這個人「沒本事，只會裝逼」 酒肉朋友很多、愛當牆頭草

2019-07-11 20:29聯合報 記者劉小川╱即時報導

社會上，什麼樣的人都有，但沒什麼本事，卻總是說話時，都用一種誇大其詞的方式來表達。在這些舌燦蓮花的言語背後，反而讓自己的缺點、能力缺失，都表現更為顯眼，而以下4種人的行為，說明並沒有本事，只會裝逼。

多說話，少做事

對沒有本事的人來說，其實也知道自己的自信程度如何，所以對於能力不足來說，特別會有信心不足的時候，就會對於認同、崇拜感有特別的欲望，越是吹噓自己的能力，越顯出自己沒有本事，讓越來越空虛。

許多承諾過的事情，一拖再拖、低頭不語，讓事情隨著時間淡去，然後再用各種的理由來搪塞，一個頻繁地用言語標榜自己的人，千萬要小心，別讓這樣的態度，跟著你走一輩子。

對待人的差異度變化

在不同場合，當然要「見人說人話，見鬼說鬼話」。往往沒能力的人，就像是一顆風向球，風往哪吹往哪倒，渴望與這些人建立關係，來彰顯自己的能力，炫耀自己的資本。

但通常真正有實力的人，會顯得謙卑、不讓自己的情緒表現得太過，對待比自己社會地位低的人，會更顯氣度有禮。

脾氣差

當然，沒本事的人，通常脾氣也比較大，這是一種防禦機制，用憤怒來當成自己警戒的圍欄，以樹立自己的威信，但通常遷怒的事情，也是來自於自己的沒能力。這種沒自信的外在表現方式，不容易包容周圍任何事物，眼界短淺，當然能力也有所限制。

為人處世差

有能力者，往往在社會上、社交上，都可以圓融，展現自己的高EQ來面對任何困難。人的「強大」來自於身心靈素質，而非真的有多高的職位、賺多少錢來衡量這樣的價值。

當然為人處世差的人，表面上有一堆朋友，實質上真正交流、交心的，通常很少，通常這樣的人，與朋友交流，都只是為了一個形式。

沒有能力的人，在團體生活中，只會變成牆頭草、應聲蟲，反而更沒有自己的個性。圖／摘...
沒有能力的人，在團體生活中，只會變成牆頭草、應聲蟲，反而更沒有自己的個性。圖／摘自pexels
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脾氣差的人，很難控制自己。圖／摘自pexels
脾氣差的人，很難控制自己。圖／摘自pexels
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許多朋友都會畫大餅，來提升自己的信心，這樣的朋友只會讓大家更疏離。圖／摘自pex...
許多朋友都會畫大餅，來提升自己的信心，這樣的朋友只會讓大家更疏離。圖／摘自pexels
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在社會上，唯有強化自己的身心靈素質，才能真正的創造自我價值。圖／摘自pexels
在社會上，唯有強化自己的身心靈素質，才能真正的創造自我價值。圖／摘自pexels
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