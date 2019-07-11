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高檔法餐又添一間！微風南山47樓Mirawan正式開幕

2019-07-11 19:30聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

微風南山高樓景觀餐廳再添一間，這次是主打法式料理的Mirawan，也是全台首間高空景觀法式餐廳，自6月中對外試營運後，美食加上美景便引起話題。即日起正式開幕，除了有一般午晚餐型態外，也有下午茶及夜吧，每個餐期氣氛完全不同。

隨著《台北米其林指南》進到台灣後，進而影響到台灣餐飲生態，近來有不少走創意法式餐廳陸續開幕。其中，位於微風南山高樓景觀餐廳47樓的Mirawan，即日起正式開幕。餐廳裝潢風格相當符合現在的拍照打卡趨勢，像是一到入口就可見形象Logo，或是大片落地窗景，可拍攝高空美照。餐廳內的座位數有76席，並設有3個不同規格包廂，分別可接待8到12人，其中一間以party氛圍呈現的景觀包廂，可看到台北市中線以北180度全景。

Mirawan不像一般法式餐廳大多只有1到2個餐期，而是從中午一路到深夜都有提供，以因應不同需求客人。其中，午餐及下午茶走休閒路線，晚餐時段則是以fine dining為主，夜吧時段關閉主照明，以桌面燭光呼應天花板裙擺設計的燈光變化，立即變身成時尚酒吧。

Mirawan主廚Josh過去曾在樂沐法式料理餐廳工作過，從基層一路到副主廚，可說是師承陳嵐舒，如今自己出來開設餐廳，融合傳統及新派法式料理概念，以台灣為靈感，創作出山水海陸等各種元素菜肴。

Mirawan菜單部分，午間菜單有5道菜1甜點，晚間套餐7菜1甜點，價位分別是1.680元與2,880元。另為了慶祝開幕，於7月25日到26日邀請曾在樂沐餐廳共事過的西點主廚平塚牧人客座，為顧客製作甜點。饕客可在7月12日到24日間提前預訂。

微風南山星空塔47樓 Mirawan

地址：台北市信義區松智路17號47樓（微風南山星空塔1樓搭乘星空塔電梯到餐廳）

電話：（02）2345-5222

營業時間：周日到四11:30~01:00；周五六11:30~02:00

客席：76席、有3種包廂可接受8到12人訂席

不同餐期，餐廳內的風格也會隨之變化。記者魏妤庭／攝影
不同餐期，餐廳內的風格也會隨之變化。記者魏妤庭／攝影
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Mirawan主廚Josh推薦綠竹筍、白木耳、豬肉米湯，以時令綠竹筍薄片搭配夏季...
Mirawan主廚Josh推薦綠竹筍、白木耳、豬肉米湯，以時令綠竹筍薄片搭配夏季黑松露、白木耳、雞胸等食材。記者魏妤庭／攝影
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Mirawan組曲47是以餐廳位於47樓命名的溫沙拉。記者魏妤庭／攝影
Mirawan組曲47是以餐廳位於47樓命名的溫沙拉。記者魏妤庭／攝影
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Mirawan是全台首家高空景觀法式餐廳。記者魏妤庭／攝影
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開放式廚房可以讓客人看到主廚做菜過程。記者魏妤庭／攝影
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Mirawan座位有76席，並有3種包廂提供消費者選擇。記者魏妤庭／攝影
Mirawan座位有76席，並有3種包廂提供消費者選擇。記者魏妤庭／攝影
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內部可見大片落地窗，可見台北盆地美景。記者魏妤庭／攝影
內部可見大片落地窗，可見台北盆地美景。記者魏妤庭／攝影
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微風南山甜點法式料理
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