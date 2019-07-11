IG大開箱！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里 「這個」香到會惹怒同事啦！
網稱「被披薩耽誤的炸雞店」、速食店品牌拿坡里日前決定開設「拿坡里炸雞店」，上個月店面與菜單訊息公開後引起熱烈討論，其中備受矚目的13種調味「酥炸棒腿」，還有「酥炸時蔬」、「炸銀絲卷」與長薯條等驚喜選項，引起網友關注。終於等到7月初開幕了，超強大的網友們，已經搶先怒吃一波啦，現在就趕快來看看各位專業的IG小夥伴們開箱吧。
首先是大家關切的「炸雞本業」做得如何？網評拿坡里炸雞店原味的「咔啦炸雞」、「脆皮炸雞」，依然都是水準以上，有2塊、6塊、9塊選擇，IG網友強力推薦「蔥香蒜辣」酥炸棒腿是到炸雞專賣店必點，看這撒在旁邊的蔥蒜辣椒配料，可不就是炸物控最愛的台式調味嗎？所以接受度鐵定是很高，吃過的網友分享配料香味十足：「在辦公室吃一定會被打！」、「雞肉嫩外皮酥脆」、「配料超夠味」。其他如泰式酸辣、香檸起司、川香椒麻....等共有13種調味，點購前可注意一下調料辣度標示。
在點心類的部分也有許多豐富的選擇，單份69元的「酥炸時蔬」，有炸四季豆、炸香菇(吃過的小夥伴推薦好吃)、炸南瓜秋葵等等，通常蔬菜類的小編都會點一些來「平衡」內心罪惡感，是吃炸物店必點搭配。另一款受到關注的是搭配煉乳與花生粉的小銀絲卷，方方正正像小饅頭一樣可愛，粉絲品嘗後普遍認為中規中矩，當作餐後甜點。而長薯條「薯第一」有搶快的網友分享還沒買到，很期待可以吃到雙色起司口味。
目前「拿坡里炸雞店」的門市有台北市中山區「農安店」與桃園的「桃愛店」，因此中南部炸雞粉絲也強力敲碗期望能開分店，已經搶先購買的網友們分享現場排隊狀況，初開幕很受歡迎，沒有電話訂購與外送服務，是現場購買排隊的，因此一般情況下都需要排隊等候，如有最新資訊需請炸雞控們注意一下拿坡里官方粉絲團公告，售價跟當日商品品項，均需以現場公告為準。
哪裡吃
拿坡里炸雞農安店
地址：台北市中山區農安街13號
拿坡里炸雞桃愛店
地址：桃園市桃園區中山路939號
咔啦炸雞、脆皮炸雞原味 2塊98、6塊269、9塊389
酥炸棒腿蔥香蒜辣口味119元
銀絲卷69
炸時蔬 69
購買方式以拿坡里官方粉絲團與店面現場實際公告為準
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