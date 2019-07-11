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暑假出遊在機場先買一波！昇恆昌「LINE FRIENDS獨家聯名旅遊小物」每一款都想收

2019-07-11 18:07聯合報 記者陳立儀╱即時報導

暑假是全家出遊的旺季，昇恆昌免稅商店繼6月導入LINE Pay電子支付後，與LINE FRIENDS合作推出「昇恆昌耍賴旅行團」活動，7月12日至8月19日於昇恆昌免稅商店、昇恆昌免稅購物網、澎坊免稅商店、金坊免稅商店購買指定商品單筆消費滿額，即可獲得昇恆昌與LINE FRIENDS獨家聯名的旅行必備可愛小物，出遊前在機場就快先買一波！

昇恆昌 X LINE FRIENDS聯名旅遊小物包括過夜包、不插電行李秤等，活動期間於上述指定通路購買香水化妝品、流行飾品折扣後單筆消費滿6,900元送LINE FRIENDS過夜包一個，購買國際精品折扣後單筆消費滿20,000元送LINE FRIENDS不插電行李秤一個；iRich App會員還有加碼優惠，於上述指定通路單筆消費達指定滿額門檻並於結帳出示iRich App會員卡後，再送LINE FRIENDS萬用束口袋一個；昇恆昌免稅購物網7月12日至8月31日全館消費滿額現折最高1,800元，全館消費滿7,900元再送獨家限定贈品LINE FRIENDS書寫文具組。

昇恆昌免稅商店、澎坊免稅商店可享LINE Pay支付優惠，單筆消費滿3,000元送LINE POINTS 100點，每個LINE Pay帳號限得3次；單筆消費滿12,000元送LINE POINTS 200點，每個LINE Pay帳號限得1次，限量2,000個名額。

同時昇恆昌免稅商店也祭出國際精品換季優惠全面5折起，並推出一系列夏季免稅獨賣商品，SHISEIDO資生堂安耐曬金鑽防曬露特惠組（60ml兩瓶）免稅獨賣價1,350元、Jo Malone英國梨與小蒼蘭珍藏版香氛組合（100ml＋9ml）免稅獨賣價4,200元、DECORTE黛珂甦妍淨化前導液2支裝特惠組（300ml兩瓶）免稅獨賣價3,400元。

昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「過夜包」，7月12日至8月19日於...
昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「過夜包」，7月12日至8月19日於昇恆昌指定通路購買香水化妝品、流行飾品折扣後單筆消費滿6,900元就送。圖／昇恆昌提供
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昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「萬用束口袋」，iRich App會...
昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「萬用束口袋」，iRich App會員7月12日至8月19日於昇恆昌指定通路單筆消費滿額並出示會員卡就送。圖／昇恆昌提供
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昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「不插電行李秤」兔兔款，7月12日至...
昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「不插電行李秤」兔兔款，7月12日至8月19日於昇恆昌指定通路購買國際精品折扣後單筆消費滿20,000元就送。圖／昇恆昌提供
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昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「書寫文具組」，7月12日至8月31...
昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「書寫文具組」，7月12日至8月31日於昇恆昌免稅購物網消費滿7,900元就送。圖／昇恆昌提供
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昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「過夜包，7月12日至8月19日於昇...
昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「過夜包，7月12日至8月19日於昇恆昌指定通路購買香水化妝品、流行飾品折扣後單筆消費滿6,900元就送。圖／昇恆昌提供
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昇恆昌X LINE FRIENDS獨家聯名旅行小物，7月12日至8月19日於昇恆...
昇恆昌X LINE FRIENDS獨家聯名旅行小物，7月12日至8月19日於昇恆昌免稅商店、昇恆昌免稅購物網、澎坊免稅商店、金坊免稅商店購買指定商品單筆消費滿額即可擁有。圖／昇恆昌提供
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昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「不插電行李秤」熊大款，7月12日至...
昇恆昌ＸLINE FRIENDS獨家聯名商品「不插電行李秤」熊大款，7月12日至8月19日於昇恆昌指定通路購買國際精品折扣後單筆消費滿20,000元就送。圖／昇恆昌提供
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