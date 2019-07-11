葡萄牙編織藝術家亞洲首展 初衣食午變身夏日裡的清涼海洋

2019-07-11 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



精品複合店初衣食午onefifteen邀請葡萄牙編織藝術家Vanessa Barragão合作，以「海洋」為主題展出多件編織藝術，並推出台灣限定商品，透過地毯繡、手簇、鉤針編織、流蘇花邊等質樸的手工技法，打造一座夏日的海洋，並傳遞環保理念。

作品已在英國、澳洲等地展出，Vanessa Barragão的編織藝術創立於2014年，台北是亞洲首站展出，主要作品總共有8件；Vanessa Barragão成長於海濱，編織技巧來自祖母的傳承，本次訪台的短暫時間裡計畫去九份、爬象山、看陽明山夜景，她熱愛親近自然地景，作品也以呼籲海洋保育為核心精神，在初衣食午店內溫室的展件「白化珊瑚」以白、米、棕褐來表現枯竭的海洋，運用回收羊毛、天絲、棉等材料製成，提醒人們愛護海洋的重要性；而陽光玻璃屋的「活珊瑚」則是特別為了此次展覽而設計，以彩色柔嫩的海草、瑰麗的珊瑚礁群表現海底世界的迷人絢爛，呈現夏日舒心的色彩。